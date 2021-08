Saisonnalité affectant la BTC de la même manière que les autres classes d’actifs, sorties consécutives les plus longues depuis janvier 2018

Prix ​​Bitcoin (BTC)

Saisonnalité affectant Bitcoin de la même manière que les autres classes d’actifs, sorties consécutives les plus longues depuis janvier 2018 : rapport CoinShares

Cependant, cette fois, les hors-la-loi des produits d’investissement Bitcoin sont proportionnellement beaucoup moins, avec seulement 0,2% des actifs sous gestion (AUM) contre près de 5% dans le marché baissier de 2018.

Alors que le prix du Bitcoin montre de la force, l’argent institutionnel qui a disparu en mai n’a pas encore fait son retour. Mais comme le dit l’adage bien connu du monde financier, « Vendez en mai et partez, et revenez le jour de la Saint-Léger », qui tombe en septembre, pourrait bientôt revenir.

Selon cet adage, le marché de la cryptographie a encore un chemin avant que l’argent institutionnel ne revienne, et la façon dont le prix s’est redressé, il se pourrait bien que nous ayons cassé les ATH 2021, ce qui a commencé à se produire avec Solana (SOL) et Terra (LUNA).

Pour l’instant, cependant, les produits d’investissement en actifs numériques ont connu une 6e semaine consécutive de sorties de fonds. La sortie de 22 millions de dollars cette fois porte le total des sorties de fonds sur 6 semaines à 115 millions de dollars.

“Malgré le sentiment négatif persistant, cela survient à un moment de faible participation des investisseurs probablement en raison d’effets saisonniers comme on le voit dans d’autres classes d’actifs”, a noté CoinShare dans son rapport.

Ceci, cependant, marque maintenant la plus longue série de sorties consécutives depuis janvier 2018, mais proportionnellement beaucoup moins. Cette fois, les hors-la-loi ne représentent que 0,2% des actifs sous gestion (AUM) contre près de 5% dans le marché baissier de 2018.

Le volume est également en baisse à 3,1 milliards de dollars par semaine dans les produits d’investissement, contre 7 milliards de dollars par semaine en mai.

En revanche, la tendance haussière du marché a entraîné une augmentation de 10 % des actifs sous gestion en semaine pour atteindre 55 milliards de dollars.

Bitcoin (BTC), encore une fois, continue d’être la principale cible de ces sorties, représentant la quasi-totalité des 22 millions de dollars de la semaine dernière.

Ethereum (ETH) a vu des hors-la-loi mineurs totalisant 1,1 million de dollars, et de manière similaire, Binance a enregistré 0,9 million de dollars de sorties.

Les produits d’investissement multi-actifs, qui, contrairement au Bitcoin, continuaient d’attirer l’attention des investisseurs, ont également connu cette fois des sorties de fonds. Cela s’est produit pour la première fois depuis juin 2020, mais ils étaient mineurs à seulement 0,3 million de dollars.

En ce qui concerne les flux entrants, quelques actifs cryptographiques ont tout de même réussi à en attirer certains, notamment Cardano (ADA), Polkadot (DOT) et Stellar (XLM) à 1,3 million de dollars, 0,4 million de dollars et 0,4 million de dollars, respectivement.

En ce qui concerne les gestionnaires d’actifs, 21 actions avaient le plus élevé à seulement 3,5 millions de dollars, 0,3 million de gris en niveaux de gris, 0,1 million de dollars au niveau du bit et d’autres 3 millions de dollars, selon les données.

Bitcoin/USD BTCUSD

46 744,4342-$556.26-1,19 %

Volume 32,9 bChangement -556,26 $Ouvert46 744,342 $En circulation 18,79 mMarket Cap 878,28 bEthereum/USD ETHUSD

3.263.4443-$17.62-0.54%

Volume 24,07 bVariation -17,62 $Ouverture 3 263,4443 $Circulation 117,14 mCapacité boursière 382,29 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.