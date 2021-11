Saitama Inu pourrait-il être la prochaine grande chose en crypto? 8 choses à savoir. | InvestorPlace Aller au contenu

Copyright © 2021 InvestorPlace Media, LLC. Tous les droits sont réservés. 1125 N. Charles St, Baltimore, MD 21201.

Accueil / Marché d’aujourd’hui / Saitama Inu pourrait-il être la prochaine grande chose en crypto ? 8 choses à savoir.

Les gains de Saitama semblent très attrayants pour les investisseurs à la recherche du prochain pupcoin à éclater

19 novembre 2021 Par Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace 19 novembre 2021, 14 h 08 HNE 19 novembre 2021

Les investisseurs d’Altcoin démontrent qu’ils ne perdent toujours pas de vitesse sur le front des pupcoins. L’armée de crypto-monnaies sur le thème des chiens a un nouvel allié redoutable sous la forme de Saitama Inu (CCC :SAITAMA-USD). En effet, le jeton est l’un des cryptos à la croissance la plus rapide ces dernières semaines. Et, cela continue de prouver la nature lucrative de cette étrange classe d’actifs.

Source : Shutterstock

Alors, qu’est-ce que Saitama Inu, et d’où vient-il ? Eh bien, comme la plupart des autres pupcoins, il est apparu il y a des mois et a lentement pris de l’ampleur au début de l’automne, avant d’entrer dans le giron pour ses gains massifs récemment. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Saitama Inu se fraye un chemin à travers une foule bondée de Pupcoins

Saitama Inu a été lancé le 31 mai de cette année. Bien sûr, à côté de pièces comme Kishu Inu (CCC :KISHU-USD), Inu de l’Alaska (CCC :ALASKA-USD) et Mars Dogelon (CCC :ELON-USD), il est né à la suite de Dogecoin (CCC :DOGE-USD) gros gains. Le jeton SAITAMA est un Ethereum (CCC :ETH-USD), ce qui signifie que les transactions de celui-ci sont enregistrées dans le grand livre de la blockchain Ethereum. Selon le site Internet de Saitama, l’objectif du projet est de « rendre le bien-être financier accessible à tous ». Il prévoit de le faire à la fois grâce aux gains de son jeton et en éduquant la prochaine génération d’investisseurs sur la monnaie numérique. En termes de fonctionnement, Saitama est identique à la plupart des autres concurrents de Pupcoin. Il s’agit d’un jeton déflationniste, ce qui signifie qu’il a un approvisionnement total plafonné, et il réduit systématiquement cet approvisionnement par des brûlures de jetons. SAITAMA a une offre totale de 100 quadrillions. En effet, ce nombre époustouflant est plus de 100 fois supérieur à l’offre totale du toujours populaire Shiba Inu (CCC :SHIB-USD), qui a elle-même été longtemps critiquée pour son offre importante. Le réseau prélève des frais de 4% sur chaque transaction. La moitié de cette somme va à une adresse de gravure pour retirer définitivement ces jetons de la circulation. De plus, l’autre moitié est redistribuée dans les portefeuilles de tous les détenteurs de SAITAMA. Le projet se distingue en grande partie par ses entreprises en dehors de la cryptographie. Selon le livre blanc du projet, les développeurs de Saitama poursuivent une division de divertissement du réseau appelée Saitama Studios. Grâce à cela, les développeurs aident les studios de jeux vidéo indépendants à créer des jeux. Le réseau attire beaucoup d’attention pour ses gains massifs. En effet, il est en hausse de plus de 1 300 % depuis début octobre.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/11/could-saitama-inu-be-the-next-big-thing-in-crypto-8-things-to-know/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC

Connexion de l’abonné

Pas encore abonné Premium ?

S’inscrire Fermer le modal de connexion