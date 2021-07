Saitama, la taupe endormie

27/07/2021 à 10h32 CEST

Manoj Daswani

Le journal télévisé prévient que peut-être avant la fin des Jeux, l’organisation pourra apporter au monde une bonne nouvelle : la diminution progressive des cas de covid et la réouverture conséquente de certains événements au public. Mais pendant que cela se produit et que Tokyo vit d’alerte en alerte (pour un typhon qui n’en était pas un), il est certain que cet événement olympique restera dans l’histoire pour ses tribunes vides et pour le plus grand plaisir de la population locale. En ce sens, l’une des images les plus emblématiques de ces premiers jours au Japon est probablement celle de la Super Saitama Arena vide. C’est la taupe endormie, un foyer spectaculaire pour le basket mondial qui réside dans la léthargie de la pandémie.

Le cocktail de stars offert par le tournoi (avec Doncic impérial dans sa première, Pau Gasol, Ricky Rubio, Facu Campazzo ou alors Kevin Durant) aurait conduit à un refuge dans la plupart des matches qui se jouent au même endroit que la dernière Coupe du monde au Japon. Mais la réalité têtue en est aujourd’hui une autre : le ciment rendu orphelin par les spectateurs et la façade du pavillon éclairée, bien que seulement pour quelques-uns à voir.

L’Arène impressionne. C’est une construction multifonctionnelle qui vaut autant pour un tournoi olympique qu’un macro concert U2 ou Green Day. Ici, les Backstreet Boys étaient les mêmes que les protagonistes du basket-ball japonais « All Stars ». Mais le fait est que maintenant il n’y a plus personne, ou presque.

Seules quelques dizaines de journalistes occupent les stands de presse, pour lesquels une réservation préalable est obligatoire. Il y a des ouvriers qui finalisent les détails dans les coulisses, d’autres qui prélèvent des échantillons de salive (un classique de ces Jeux) et quelques émissaires de l’organisation qui informent les personnes présentes que les restaurants et cafétérias n’ouvriront pas. “Ce ne serait pas rentable”, disent-ils en haussant les épaules. Impossible même de grignoter pour les 100 spectateurs à peine – parmi les officiels, les journalistes et les bénévoles – de l’inauguration Espagne-Japon. Dans des conditions normales, la foule aurait été énorme.

La taupe endormie, le pavillon permet une visite express dans ses recoins les plus reculés. Nous sommes accueillis par l’une des mascottes des Jeux, qui cette fois est passée inaperçue et presque personne ne connaît son nom ; un pantalon illuminé aux couleurs du drapeau du Japon ; et bien sûr les imposantes lumières LED, également allumées alors qu’elles sont inutiles sur la façade pharaonique. Le petit musée de l’Arena rappelle que c’est ici que s’est jouée la Coupe du monde FIBA ​​2006. Et avec les ballons signés de cette finale inoubliable, l’image encadrée de ceux qui étaient champions et un Gasol euphorique soulevant la coupe. Maintenant, Pau est de retour. Dommage qu’il n’y ait personne pour l’applaudir.