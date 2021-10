SAITECH Crypto Mining Firm est sur le point de devenir publique

SAITECH Limited – une société minière crypto qui se concentre sur l’énergie verte et héberge des plates-formes minières pour ses clients – s’associe à Trade UP Global Corporation, une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse.

SAITECH est prêt à rejoindre le Nasdaq

Le partenariat permettra à SAITECH d’être cotée au Nasdaq sous le symbole « SAI ». La société ne connaîtra aucun changement de direction et les dirigeants deviendront détenteurs d’options d’achat d’actions Trade UP. Ils disposeront également d’un droit de vote d’une dizaine de voix par action, leur garantissant d’avoir leur mot à dire sur tous les choix futurs de Trade UP.

Arthur Lee – le fondateur et PDG de SAITECH – a expliqué dans une interview :

Il s’agit d’une étape clé dans notre parcours pour devenir le principal opérateur d’exploitation minière de bitcoins en Eurasie, axé sur une utilisation d’énergie à faible impact et remplissant notre mission de promouvoir l’évolution propre de l’exploitation minière de bitcoins. En tant que l’un des plus grands opérateurs miniers de bitcoins économes en énergie en Eurasie, nos solutions minières intégrées soutenues par des technologies exclusives de récupération de chaleur résiduelle révolutionnent la façon dont nous pouvons fournir un chauffage propre au monde. Nos opérations minières à grande échelle en Eurasie nous permettent de bénéficier d’une diversification clé et d’avantages concurrentiels, tels que des coûts d’énergie et d’infrastructure inférieurs, alors que nous continuons à développer notre activité d’auto-minage de bitcoins. Nous pouvons également tirer parti de ces avantages géographiques pour fournir des services d’hébergement optimaux à d’autres mineurs et investisseurs qui étendent leurs portefeuilles aux actifs numériques. Nous pensons que c’est le bon moment pour nous associer à Trade UP Global pour accéder aux marchés publics mondiaux alors que l’adoption institutionnelle du bitcoin continue de progresser rapidement, et que nous sommes fortement positionnés pour capitaliser sur le développement de nouvelles technologies de blockchain. En devenant une société cotée en bourse, nous travaillerons encore plus dur et serons plus transparents dans notre approche de création de valeur à long terme pour nos parties prenantes.

Garder les mêmes objectifs en ligne

Jianwei Li – le président et co-PDG de Trade UP – a également jeté ses deux cents dans le ring, en déclarant :

Nous sommes extrêmement ravis que SAITECH ait décidé de s’associer à Trade UP Global pour devenir public et sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec l’équipe pour développer l’entreprise. SAITECH est le pionnier de la technologie de récupération de chaleur résiduelle pour l’extraction de bitcoins, et l’utilisation de la chaleur récupérée pour le chauffage à l’échelle est sans précédent. Nous pensons que SAITECH a véritablement industrialisé les dernières technologies qui perturbent le secteur des actifs numériques, et nous sommes convaincus que l’équipe de direction peut mettre en œuvre les stratégies de croissance pour saisir les opportunités présentes. De plus, la proposition de valeur de la société consistant à fournir à ses clients un accès à moindre coût à une puissance de calcul plus respectueuse de l’environnement et à les aider à obtenir un meilleur retour sur investissement en bitcoins s’aligne sur les engagements de Trade UP. Nous sommes très heureux de soutenir la transition de SAITECH vers les marchés publics et pensons que la technologie exclusive de la société en matière de récupération de la chaleur résiduelle des puces et de solutions intégrées pour une exploitation minière plus propre du bitcoin va véritablement révolutionner l’industrie.

