Sajid Javid a livré à Boris la réprimande du Brexit avant d’obtenir le poste de secrétaire à la Santé | Royaume-Uni | Nouvelles

Sajid Javid expose ses “priorités” en tant que secrétaire à la Santé

M. Javid a déclaré qu’il souhaitait un retour à la normale “le plus rapidement possible” dès son premier jour en tant que nouveau secrétaire à la Santé. Il remplace Matt Hancock qui a démissionné après que des députés conservateurs, des ministres et des conservateurs de la base aient défié la décision de M. Johnson d’accepter ses excuses et ont demandé son renvoi. Cela survient alors que des images semblant montrer M. Hancock embrassant son assistante la plus proche, Gina Coladeangelo, et donc enfreignant ses propres règles COVID-19 à White Hall ont été divulguées au cours de la semaine.

La démission sera un coup dur pour M. Johnson qui a soutenu l’homme de 42 ans après ses excuses.

M. Javid est largement considéré comme une paire de mains sûre compte tenu de son rôle précédent au sein du gouvernement et de son bref passage en tant que chancelier.

Alors que lui et M. Johnson entretenaient une relation de travail étroite, les deux hommes se sont opposés à plus d’une occasion.

L’un de leurs désaccords les plus controversés concernait le Brexit et la manière de le mettre en œuvre.

Sajid Javid: Le nouveau secrétaire à la Santé avait précédemment réprimandé Boris Johnson pour sa rhétorique sur le Brexit (Image: GETTY)

Secrétaire à la Santé : Javid s’adressant à la presse peu de temps après sa nomination (Image : GETTY)

Une instance houleuse a conduit M. Javid à réprimander publiquement M. Johnson pour le langage qu’il a utilisé pour décrire le Brexit entre les mains du négociateur en chef de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier, puis de la Première ministre Theresa May.

Écrivant dans le Mail on Sunday, il a déclaré que Mme May avait mis la constitution britannique dans un “gilet suicide” et avait remis le détonateur à M. Barnier.

Apparaissant le même jour à l’émission Andrew Marr de la BBC, M. Javid a déclaré qu’il était clair que M. Johnson avait des opinions différentes de celles de Mme May sur le Brexit.

Il a déclaré: “Je pense qu’il existe de bien meilleures façons d’exprimer vos différences.

JUSTIN: Moment extraordinaire d’un chien de thérapie avec un patient atteint de démence

Matt Hancock: Il a démissionné de son rôle samedi (Image: GETTY)

“C’est un rappel pour nous tous dans la politique publique, quel que soit le parti que nous représentons, d’utiliser un langage mesuré parce que je pense que c’est ce que le public veut voir.”

Cependant, il s’est empressé d’ajouter qu’il ne croyait pas que M. Johnson était islamophobe.

D’autres ont fait écho aux propos de M. Javid.

Ensuite, le secrétaire aux Communautés, James Brokenshire, a déclaré à Sophy Ridge de Sky News qu’il pensait que M. Johnson avait utilisé le mauvais “ton” dans l’article.

A NE PAS MANQUER

L’activiste qui a harcelé la sœur de Jo Cox se tenait aux côtés de Katie Hopkins [REPORT]

GB News mise à jour alors que les cotes PLUMMET au milieu de la rivalité «établissement» [INSIGHT]

Fuite des plans de destroyers secrets de la Royal Navy sur la Russie – doc classifié [ANALYSIS]

Boris Johnson: Lui et Javid ont eu une relation de travail étroite au fil des ans (Image: GETTY)

Politique britannique: Javid assume le rôle au milieu de la pire crise sanitaire de la Grande-Bretagne de mémoire d’homme (Image: GETTY)

Il a ajouté: “Je pense qu’il a tort à ce sujet – je pense que le ton qu’il a utilisé n’est pas juste et je pense que nous devons juste être très concentrés sur l’avancement du plan Checkers.”

Dominic Cummings, l’ancien conseiller de M. Johnson, a ravivé sa querelle avec M. Javid en entendant sa nomination, le qualifiant de remplaçant “affreux”.

M. Cummings a provoqué une tempête à Westminster après avoir donné des preuves accablantes de ce qu’il prétendait prouver l’échec complet du gouvernement à gérer la pandémie qui a inutilement coûté la vie à des milliers de personnes.

M. Javid a démissionné de son poste de chancelier l’année dernière après s’être fait dire qu’il devait licencier tous ses conseillers s’il voulait conserver son emploi.

Faits sur Matt Hancock : il est député depuis 2010 (Image : Express Newspapers)

En réponse à la nouvelle, M. Cummings a suggéré dans un tweet que l’épouse de M. Johnson, Carrie Symonds, était responsable du retour de M. Javid sur le devant de la scène.

Il a également semblé impliquer qu’il avait intentionnellement poussé le Premier ministre à forcer M. Javid à quitter son ancien rôle de chancelier.

M. Cummings a tweeté: “Alors Carrie nomme Saj! NB Si je n’avais pas incité le Premier ministre à licencier Saj, nous aurions eu un [HM Treasury] avec des SoS/spads inutiles, pas de plan de congé, un chaos total au lieu de l’équipe JOINT 10/11 qui a été un grand succès.

Dominic Cummings: l’ancien conseiller du Premier ministre a ravivé sa querelle avec Javid (Image: GETTY)

“Saj = bog standard = chasser les gros titres + échec = affreux pour le NHS”, a déclaré M. Cummings, avant d’ajouter “besoin de #RegimeChange”.

Le numéro 10 n’a pas encore commenté le tweet de M. Cummings.

Dans un communiqué annonçant qu’il avait été invité à exercer les fonctions de secrétaire à la Santé, M. Javid a déclaré qu’il était “impatient de contribuer à notre lutte contre la pandémie et de servir à nouveau mon pays depuis le Cabinet”.