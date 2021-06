Sajid Javid a sympathisé avec Boris et Carrie avec le verre de Meghan Markle: “Extraordinaire!” | Politique | Nouvelles

in

L’ancien chancelier Sajid Javid a été nommé secrétaire à la Santé environ 90 minutes après la démission extraordinaire de Matt Hancock samedi. M. Hancock est tombé sur son épée après avoir découvert qu’il avait enfreint les directives de distanciation sociale en embrassant un assistant dans son bureau ministériel le mois dernier dans ce qui était une violation des restrictions sur les coronavirus Dans un communiqué, M. Javid a déclaré qu’il était “honoré” de prendre en charge le rôle, qui fait suite à son court passage en tant que chancelier de 2019 à 2020 avant de démissionner après une lutte de pouvoir avec le n ° 10 – et en particulier, avec l’ancien conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings.

Alors que certains ont salué le retour de M. Javid au cabinet de M. Johnson, M. Cummings a été moins impressionné par la nomination.

En réponse à la nouvelle, M. Cummings a suggéré dans un tweet que l’épouse du Premier ministre, Carrie Symonds, était responsable du retour de M. Javid sur le devant de la scène.

Les deux sont de bons amis depuis que Mme Johnson a travaillé pour lui en tant que conseillère spéciale pour les médias.

En 2019, M. Javid a même été invité à la retraite à la campagne des Checkers du Premier ministre pour une occasion semi-sociale.

Selon un rapport du Mail On Sunday, M. Javid a tenté d’impressionner M. Johnson et sa petite amie de l’époque avec une bouteille de 80 £ d’un rouge toscan peu connu, bien-aimé de la duchesse de Sussex.

M. Javid est arrivé au domaine de M. Johnson dans le Buckinghamshire avec “une réserve” de 80 £ de Tignanello – après quoi Meghan Markle a nommé son blog de style de vie aujourd’hui disparu The Tig.

Cela montrait que M. Javid était un étudiant passionné des déclarations précédentes du Premier ministre, car M. Johnson avait autrefois qualifié le vin de “délicieux”.

Pendant la campagne à la direction, M. Johnson a déclaré au site Web Politico Playbook : « Quelqu’un m’a acheté une caisse de Tignanello et je n’avais aucune idée de son prix.

“J’étais juste en train de me ressaisir.

« C’est un truc extraordinaire, c’était délicieux.

« J’ai découvert plus tard que c’était le vin préféré de Meghan Markle.

« Sajid est de retour dans le cercle restreint en assistant aux réunions matinales du Premier ministre.

“Ils sont si proches qu’ils partagent une blague – non seulement Boris a adopté sa politique de leadership, mais aussi son vin.”

La duchesse de Sussex a fait des remarques sur Tignanello dans un certain nombre d’interviews différentes, mais c’est peut-être un article de 2017 de People qui comprenait le plus de détails.

Elle a déclaré : « Le Tignanello est un vin rouge corsé que j’ai essayé il y a environ sept ans.

« Dans les milieux viticoles, il est surnommé ‘Tig’.

«C’était mon premier moment pour l’obtenir – j’ai finalement compris ce que les gens entendaient par la structure du corps, la finition, les jambes de vin.

« Le TIG est mon surnom pour l’obtenir. Pas seulement le vin, mais tout. »

Créé par la cave toscane Antinori en 1971, Tignanello est ce qu’on appelle un vin «super-toscan» – un vin fabriqué en Toscane avec des raisins non indigènes, selon Wine Folly.

Composé d’un assemblage de 80 pour cent de sangiovese, 15 pour cent de cabernet sauvignon et cinq pour cent de cabernet franc, le Tignanello est également l’un des premiers vins super toscans, en plus d’être « le premier vin moderne du Chianti à contenir un cépage non traditionnel – le cabernet sauvignon – en omettant les raisins blancs », déclare les marchands de vin italiens.