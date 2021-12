Sajid Javid accuse Parkrun d’avoir annulé les courses galloises au milieu d’Omicron – « Disproportionné » | Politique | Des nouvelles

Le secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales s’est rendu sur Twitter mardi pour réagir aux annulations de l’événement hebdomadaire de course au Pays de Galles. Contrairement à l’Écosse, au Pays de Galles et à l’Irlande du Nord, le gouvernement a décidé de ne pas introduire de nouvelles mesures Covid en Angleterre avant la nouvelle année – malgré un autre record de 117 000 cas quotidiens de Covid signalés le 28 décembre.

M. Javid a écrit : « Parkrun a aidé tant de personnes à améliorer leur santé à travers le Royaume-Uni.

« Je ne vois pas en quoi restreindre l’exercice en plein air de cette manière est justifié ou proportionné. »

La décision de Parkrun faisait suite aux nouvelles politiques émises par Mark Drakeford, le premier ministre du Pays de Galles.

Le leader gallois a introduit le 22 décembre un nouvel ensemble de restrictions pour ralentir la propagation de la variante Omicron.

Depuis 6 heures du matin le lendemain de Noël, les règles de distanciation sociale sont revenues sur les lieux de travail et les espaces publics.

La règle de six pour les clients, le service à table et le port du masque est de retour dans l’hôtellerie.

Parkrun et d’autres événements importants ont dû être annulés car, selon les nouvelles règles, seules 50 personnes au maximum peuvent se réunir pour de petits événements sportifs.

Des lieux tels que des discothèques ont également été fermés.

Dans la déclaration publiée sur son site Web le 22 décembre, Parkrun a déclaré: « Avec l’incertitude croissante concernant les restrictions imminentes et leur impact potentiel sur les événements Parkrun et junior Parkrun, nous aimerions profiter de cette occasion pour mettre à jour nos communautés à travers le pays.

« Les preuves restent claires que les risques d’infection présentés par des événements en plein air comme le nôtre sont exceptionnellement faibles, et les avantages pour la santé publique de rester ouvert sont incroyablement élevés.

« C’est notre intention, par conséquent, que tous les événements Parkrun soient légalement autorisés à se dérouler, ils devraient le faire.

« Le gouvernement gallois a également annoncé une limite de rassemblement de 50 personnes.

« Cela signifie que nous n’avons pas d’autre choix que de suspendre tous nos événements de 5 000 à partir du 1er janvier.

« Nous savons que certains événements Welsh Parkrun accueillent régulièrement moins de 50 personnes, cependant, il faudrait un très petit afflux pour qu’ils dépassent la limite. »

Le porte-parole a déclaré que tous les Parkruns qui devaient avoir lieu en Angleterre, en Écosse et en Irlande du Nord auront toujours lieu car ils sont conformes aux restrictions de ces pays.

Les derniers chiffres du Pays de Galles suggèrent une forte augmentation des cas dans les jours précédant Noël.

Dans le même temps, les infections en Écosse restent parmi les plus élevées enregistrées.