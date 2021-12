Sajid Javid confirme que la période d’auto-isolement de Covid a été réduite à seulement 7 jours – « Réduire les perturbations » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, 52 ans, a annoncé que le changement avait été informé par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). La modification des règles d’auto-isolement des coronavirus n’entrera en vigueur que si les personnes reçoivent un résultat négatif aux tests de flux latéral effectués les jours six et sept.

Le député de Bromsgrove a également déclaré que les personnes sortant de la période d’auto-isolement devraient « continuer à rester prudentes ».

Le changement entre en place après que l’on craignait de plus en plus que la variante Omicron ne provoque des pénuries de travail chroniques, y compris dans le NHS.

M. Javid a déclaré que la décision aiderait à « réduire les perturbations de la vie quotidienne des gens causées par la pandémie ».

Dévoilant le changement de règle, il a déclaré: « Nous voulons réduire les perturbations de la vie quotidienne des gens causées par la pandémie, nous allons donc aujourd’hui réduire la période d’auto-isolement de 10 jours à sept jours pour les personnes qui prennent un flux latéral le jour six et sept jours et le résultat de ces deux tests est négatif.

JUST IN: Boris apporte la joie de Noël aux Britanniques mais laisse les mesures de limitation de Covid sur la table pour le Nouvel An

« Cette décision a été informée par les conseils de nos cliniciens de l’UKHSA qui ont examiné cela très attentivement et ils sont très à l’aise avec le fait que la protection fournie par ce changement – afin que les gens puissent quitter l’isolement après le septième jour tant qu’ils l’ont pris ces deux tests de flux latéral et les résultats sont négatifs – que la protection qu’il offre est très similaire à 10 jours d’isolement sans tests.

« Bien sûr, toute personne qui part après le septième jour en vertu de cette nouvelle procédure doit continuer à rester prudente, mais nous sommes également très clairs sur le fait que la meilleure façon de nous protéger, nos proches et notre communauté est de s’assurer que vous êtes boosté si vous ‘ re éligible. »

La nouvelle survient alors que Boris Johnson, 57 ans, a déclaré aux Britanniques que Noël pourrait se dérouler comme prévu cette année.

Parlant de la décision du gouvernement, le Premier ministre a déclaré: « Nous ne pensons pas aujourd’hui qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier des mesures plus strictes avant Noël.

LIRE LA SUITE: Boris s’est préparé à de nouvelles données Omicron AUJOURD’HUI après que les députés ont repoussé le PM dans le coin

« Naturellement, nous ne pouvons exclure d’autres mesures après Noël – et nous allons garder un œil constant sur les données et nous ferons tout ce qu’il faut pour protéger la santé publique. »

M. Johnson a ajouté: « Il ne fait aucun doute qu’Omicron continue de croître à une vitesse différente de tout ce que nous avons vu auparavant.

« La situation reste extrêmement difficile, mais je reconnais également que les gens attendaient de savoir si leurs projets de Noël allaient être affectés.

« Compte tenu de l’incertitude persistante sur plusieurs choses – la gravité de l’omicron, l’incertitude sur le taux d’hospitalisation ou l’impact du déploiement du vaccin ou des rappels, nous ne pensons pas aujourd’hui qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier des mesures plus strictes avant Noël .

A NE PAS MANQUER :

Des retraités dans une rangée amère avec Bensons for Beds sur un matelas « poubelle » [INSIGHT]

Covid: Boris prend une «position courageuse» sur le verrouillage alors qu’Omicron fait rage [LIVE]

Un piège en fil de fer barbelé laisse le cou d’un cycliste entaillé [REVEALED]

« Nous continuons de surveiller de très près omicron, et si la situation se détériore, nous serons prêts à prendre des mesures si nécessaire.

« Ce que cela signifie, c’est que les gens peuvent aller de l’avant avec leurs projets de Noël – mais la situation reste finement équilibrée et j’exhorte tout le monde à faire preuve de prudence, à continuer de se protéger et de protéger ses proches, en particulier les personnes vulnérables.

« Et n’oubliez pas de continuer à suivre les conseils – portez un masque à l’intérieur lorsque cela est nécessaire, faites circuler l’air frais et faites un test avant de rendre visite à des parents âgés ou vulnérables. »

Le Royaume-Uni a enregistré un total de 90 629 cas de coronavirus le 21 décembre, faisant de mardi le cinquième jour consécutif pour lequel les cas de Covid dépassent les 80 000.

La dernière mise à jour indique également que quelque 7 801 personnes sont hospitalisées et 859 patients pandémiques sont sur des lits de ventilation.