Le secrétaire à la Santé a écrit à l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) et a appelé à un examen «rapide de haut niveau» pour protéger les voyageurs. Les tests PCR coûtent environ 75 £ et sont utilisés pour détecter le coronavirus sur les amygdales et à l’intérieur du nez.

Dans sa lettre, M. Javid a déclaré : « Le coût des tests PCR peut constituer un obstacle, en particulier pour les familles qui souhaitent voyager ensemble.

“Ce n’est pas juste si certaines familles subissent encore d’autres perturbations inutilement en raison des pratiques sur le marché des tests de voyage privés.”

Sa lettre intervient au milieu de plaintes concernant des différences de prix importantes pour les voyageurs et les niveaux de service de plus de 400 entreprises qui proposent les tests.

M. Javid a poursuivi: «C’est pour ces raisons que je vous écris pour vous demander de procéder à un examen rapide de haut niveau du marché des tests de voyage PCR afin d’évaluer les mesures qui pourraient être prises pour garantir que les consommateurs ne soient pas confrontés à des problèmes inutilement élevés. coûts ou autre mauvaise disposition.

Le secrétaire à la Santé – qui a récemment succédé à Matt Hancock – a demandé des conseils immédiats sur la façon de « mettre fin à tout comportement d’exploitation sur ce marché ».

Il a exhorté la CMA à « prendre des mesures pour empêcher une telle exploitation là où vous le pouvez en vertu de vos pouvoirs existants ».

M. Javid a également tweeté : « Les gens devraient pouvoir partir en vacances, que ce soit pour voir de la famille ou simplement pour se détendre, sans craindre des frais excessifs pour les tests PCR. »

Un porte-parole du chien de garde a déclaré à Sky News: «Nous sommes conscients des inquiétudes concernant l’évolution des marchés des tests COVID-19 pour les voyageurs internationaux.

LIRE LA SUITE : Cabinet divisé sur les passeports vaccinaux pour les boîtes de nuit

Il a déclaré: «C’est efficace, et ensuite si ce test est positif pour Covid – et très peu le font lorsqu’ils reviennent de l’étranger dans ce pays – alors faites une PCR puis faites ce séquençage.

“Et la raison pour laquelle je dis cela est que les tests d’écoulement latéral peuvent coûter le tiers du prix.”

À ce jour, plus de six millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont été testées positives pour le virus du coronavirus.

Plus de 130 000 personnes sont décédées après avoir été testées positives pour le virus.

Le Royaume-Uni a connu l’un des déploiements de vaccins les plus réussis avec environ 47 036 796 personnes ayant reçu leur premier vaccin.

39 429 468 autres ont reçu leur deuxième dose.

Samedi, le professeur Neil Ferguson, un épidémiologiste britannique de l’Imperial College de Londres, a déclaré que les jours de verrouillage forcé étaient probablement passés au milieu de la baisse du nombre de cas.

S’adressant au Times, le professeur Ferguson a déclaré que, bien que des blocages ne puissent être exclus, des mesures de crise de style draconien seraient “peu probables”.

“Je pense qu’il est peu probable que nous ayons besoin d’un nouveau verrouillage ou même de mesures de distanciation sociale du type que nous avons eu jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

Le professeur Ferguson, dont la modélisation a informé le premier verrouillage national en mars 2020, a déclaré que l’épidémie “va passer assez rapidement dans quelques mois pour être davantage quelque chose avec laquelle nous vivons et gérons par la vaccination plutôt que par des mesures de crise”.