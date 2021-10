Sajid Javid dévoile une campagne anti-obésité – Marcher dans les magasins pour de l’argent | Royaume-Uni | Nouvelles

Le nouveau plan permettra aux gens de gagner des remises sur leurs achats pour marcher davantage et obtenir leurs cinq fruits et légumes par jour. Ces nouvelles réductions seront proposées dans le cadre d’une nouvelle application de santé proposée par le gouvernement.

L’application devrait être testée en janvier prochain.

Dans le but d’encourager l’exercice, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a promis 3 millions de livres sterling de récompenses pour les utilisateurs d’applications qui ont atteint leurs objectifs de santé.

Sajid Javid, le secrétaire à la Santé, a déclaré: « Je veux m’assurer que nous faisons tout notre possible pour lutter contre les disparités en matière de santé à travers le pays, et ce nouveau pilote ouvrira la voie au développement de moyens innovants pour améliorer la vie des individus, et aussi aider à réduire la pression sur le NHS. »

En plus de cela, M. Javid a également déclaré que le programme offre « une excellente occasion de trouver la meilleure façon d’inspirer les gens à apporter de petits changements à leur vie quotidienne qui auront un impact positif durable sur leur santé ».

Le ministère de la Santé a déclaré que la nouvelle application serait testée dans une zone « en temps voulu ».

Dans le cadre du nouveau programme, l’application est développée par HeadUp Systems et peut être associée à des appareils portés aux poignets des utilisateurs.

Singapour avait pris des mesures similaires en 2015 pour lutter contre l’obésité.

Leur gouvernement en avait fait un événement annuel où des trackers de fitness seraient distribués afin de suivre le nombre de pas que les gens faisaient.

LIRE LA SUITE: Les Britanniques font la fête alors qu’Emily Thornberry montre de vraies couleurs

Un système similaire a également été utilisé au Canada.

Leur programme a permis à 39 113 utilisateurs de gagner quatre cents par jour en fonction du nombre de pas qu’ils font par jour.

Dans une étude de l’application, les résultats ont montré que les participants avaient augmenté les niveaux d’activité pour les personnes qui marcheraient normalement 5 000 pas par jour.

Mais la nouvelle application pour lutter contre l’obésité à travers le pays n’est pas sans raison.

6 milliards de livres sterling sont dépensés chaque année par le NHS pour les maladies liées à l’obésité.

En plus de cela, les deux tiers des adultes en Angleterre sont en surpoids.

Cependant, suite à la pandémie, Boris Johnson s’était engagé à lutter contre l’obésité – car le Premier ministre estime que l’excès de poids a été un facteur de ses hospitalisations pendant la pandémie.