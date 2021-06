Sajid Javid «honoré» d’être le nouveau secrétaire à la Santé après la démission de Matt Hancock

in

S

ajid Javid a déclaré qu’il était “honoré” de se voir demander d’être secrétaire à la Santé après la démission de Matt Hancock au milieu d’une pression intense pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale en embrassant un assistant.

L’ancien chancelier et ministre de l’Intérieur, M. Javid, a été nommé au poste de premier plan à peine 90 minutes après que Downing Street a annoncé que M. Hancock avait démissionné samedi soir.

Cela est arrivé le lendemain de la diffusion d’une séquence vidéo de M. Hancock embrassant un assistant dans son bureau ministériel en violation des restrictions sur les coronavirus.

Des images et des vidéos ont montré M. Hancock dans une étreinte avec son assistante Gina Coladangelo le mois dernier, et des députés conservateurs ont raconté comment leurs boîtes de réception s’étaient remplies de plaintes similaires à celles qu’ils avaient reçues lors du tristement célèbre voyage de Dominic Cummings au château de Barnard lors d’un verrouillage national.

Dans une lettre au Premier ministre, M. Hancock a déclaré: “La dernière chose que je voudrais, c’est que ma vie privée détourne l’attention de l’objectif déterminé qui nous sort de cette crise.”

LIRE LA SUITE

Il a déclaré: «Nous devons aux personnes qui ont tant sacrifié dans cette pandémie d’être honnêtes lorsque nous les avons laissé tomber comme je l’ai fait en enfreignant les directives.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, M. Hancock a déclaré: “Je comprends les énormes sacrifices que tout le monde dans ce pays a faits, vous avez fait. Et ceux d’entre nous qui établissent ces règles doivent les respecter et c’est pourquoi je dois démissionner.

Accusations de l’affaire Matt Hancock / PA Wire

Divers médias, dont la BBC, The Sunday Mirror et The Sunday Telegraph, ont annoncé que Mme Coladangelo quitterait également son emploi au sein du DHSC, mais le département ne l’avait pas confirmé samedi soir.

La nomination de M. Javid, en revanche, a marqué un retour au sommet de la politique après avoir brusquement quitté le Cabinet en état de choc il y a environ 16 mois.

Il n’était qu’à six mois de son poste de chancelier et à moins d’un mois de la remise de son premier budget, lorsqu’il a démissionné après avoir reçu l’ordre de licencier tous ses conseillers s’il voulait conserver son emploi.

Son départ en février de l’année dernière est intervenu après une lutte de pouvoir meurtrière à Whitehall avec le conseiller en chef de l’époque de Boris Johnson, Dominic Cummings.

Mais dans un revers de fortune, c’est M. Javid qui revient dans la meilleure équipe de Boris Johnson, tandis que M. Cummings lance des critiques de l’extérieur du gouvernement.

M. Javid a tweeté : « Je suis honoré d’avoir été invité à exercer les fonctions de secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales en cette période critique.

« Je suis impatient de contribuer à notre lutte contre la pandémie et de servir à nouveau mon pays depuis le Cabinet. »

Bien qu’il ait démissionné, il est peu probable que des questions disparaissent pour M. Hancock concernant l’emploi de son amie d’université, Mme Coladangelo, qui a d’abord été amenée au département en tant que conseiller non rémunéré, puis a reçu un emploi de 15 000 £ par an en tant que non- directeur exécutif.

Le parti travailliste a demandé la publication de tous les documents liés à son emploi. En réponse à la démission de M. Hancock, le Premier ministre a écrit : ” Avant tout, il vous a été confié de relever un défi plus grand que celui auquel ont été confrontés n’importe lequel de vos prédécesseurs, et en combattant Covid, vous avez relevé ce défi – avec l’énergie, l’intelligence et la détermination abondantes qui sont votre marque de fabrique. »

M. Johnson était resté aux côtés de M. Hancock, refusant de le limoger, car le n ° 10 a déclaré que le Premier ministre considérait l’affaire close à la suite de premières excuses.

Mais les députés conservateurs ont commencé à rompre les rangs pour demander le départ de M. Hancock.

Vous devriez quitter vos fonctions très fier de ce que vous avez accompli – non seulement dans la lutte contre la pandémie, mais même avant que Covid-19 ne nous frappe

Le vétéran conservateur Sir Christopher Chope (Christchurch) a déclaré que ses électeurs « bouillonnaient ».

Et Andrew Bridgen, député conservateur du nord-ouest du Leicestershire, a déclaré qu’une “minorité importante ou même une majorité du public n’avait plus confiance en Matt Hancock”.

M. Javid prend en charge le travail non seulement avec le coronavirus, mais aussi la réforme du NHS, les batailles pour les salaires, l’absence de plan de protection sociale, la nomination d’un nouveau directeur général du NHS et un énorme arriéré de traitements.

Le Dr Chaand Nagpaul, président du conseil de la British Medical Association, a déclaré : « Sajid Javid a une tâche énorme et urgente à accomplir.

«Il doit veiller à terminer le déploiement du programme de vaccination des adultes à un rythme rapide pour contrôler les taux d’infection en spirale. Il doit également proposer un plan crédible pour s’attaquer à un arriéré de soins d’une ampleur sans précédent tout en regagnant la confiance des médecins et du personnel de santé au sens large. »

Le secrétaire fictif à la santé du Labour, Jonathan Ashworth, a déclaré: «Sajid Javid n’a pas réussi à annuler les huit années précédentes de coupes dans les soins sociaux ou à fournir l’investissement dont notre NHS avait besoin en son temps en tant que chancelier de l’Échiquier.

“Il doit maintenant expliquer comment il va réduire les listes d’attente vertigineuses, s’assurer que les gens reçoivent les soins contre le cancer dont ils ont besoin, obtenir un soutien vital en santé mentale pour les jeunes et réparer de manière cruciale les soins sociaux, qui ont subi des coupes radicales sous les conservateurs.”