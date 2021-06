Sajid Javid insiste sur le fait que le 19 juillet sera la «fin de la ligne» pour le verrouillage | Politique | Nouvelles

METALLIQUE a partagé “Triste mais vrai (Take 36 – 5 février 1991)”, tiré du “Mélanges bruts et alternatifs” 2CD inclus dans le coffret de luxe remasterisé de son cinquième album éponyme – également connu sous le nom de “The Black Album” – attendu le 10 septembre via le propre du groupe Enregistrements noircis. Découvrez-le ci-dessous. […] More