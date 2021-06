Sajid Javid livre un travail rapide réprimé lors de la première place aux Communes en tant que secrétaire à la Santé | Politique | Nouvelles

L’ancien secrétaire à la Justice fantôme, Richard Burgon, a visé le secrétaire à la Santé Sajid Javid lors de sa première apparition à la Chambre des communes dans son nouveau poste. Mais Richard Burgon n’a épargné aucune subtilité et a rapidement attaqué Sajid Javid pour ses deuxième et troisième emplois lucratifs dans le secteur bancaire et la réticence du gouvernement à accorder une augmentation de salaire aux travailleurs du NHS. M. Javid a écarté les commentaires et a porté un coup rapide à M. Burgon.

S’exprimant à la Chambre des communes, M. Javid a déclaré qu’il ne voyait “aucune raison” pour que le verrouillage soit prolongé au-delà du 19 juillet.

M. Javid est un sceptique connu du verrouillage et aurait été bien accueilli par ses collègues députés conservateurs qui partagent son scepticisme.

Mais alors qu’il répondait aux questions de toute la maison, M. Burgon a posé une question sur ses finances personnelles.

Il a déclaré: “Le nouveau secrétaire à la Santé n’a pas été en première ligne depuis un an, mais pendant ce temps, il a été très occupé.

“Très occupé à remplir ses propres poches, obtenant 1 500 £ de l’heure pour son deuxième emploi, 1 500 £ pour son troisième emploi également.”

M. Javid a rejoint la société bancaire JP Morgan lorsqu’il est revenu aux députés d’arrière-ban pour un salaire non divulgué – mais il serait parti depuis qu’il a pris le poste de secrétaire à la Santé.

M. Burgon a poursuivi: « Pendant que le personnel du NHS, à l’hôpital Seacroft et à l’hôpital St James de ma circonscription, a travaillé plus dur que jamais pour faire traverser à nos communautés cette crise de Covid.

“Étant donné que le secrétaire d’État a très bien réussi l’année dernière, empochant des centaines de milliers de livres pendant une crise nationale.

M. Hancock a démissionné de son poste à la suite d’une fuite d’images de lui embrassant son assistante Gina Colangelo.

Le gouvernement a maintenant lancé une enquête pour déterminer comment les images ont été divulguées au journal The Sun, le parti travailliste les qualifiant de « brèche de sécurité majeure ».

La cheffe adjointe du travail, Angela Rayner, a également attaqué le gouvernement lors d’une question urgente à la Chambre des communes à la suite de rapports selon lesquels les ministres utilisent des courriels privés pour mener des affaires gouvernementales.

Mais on a rapidement rappelé à Mme Rayner que la politique était en place depuis longtemps et qu’elle disposait de nombreuses garanties et équilibres pour garantir la transparence et le contrôle de la correspondance privée.