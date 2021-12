Sajid Javid présente la mise à jour d’Omicron – Les nouvelles règles Covid dans leur intégralité | Royaume-Uni | Nouvelles

La variante Omicron se répand à travers le monde, avec des cas maintenant dans 52 pays. S’exprimant depuis les Communes cet après-midi, Sajid Javid a déclaré qu’il y avait eu 261 cas confirmés d’Omicron en Angleterre, 71 en Écosse et quatre au Pays de Galles. Au total, le nombre de cas confirmés d’Omicron au Royaume-Uni est de 336 et le secrétaire à la Santé a déclaré que cela inclut les cas sans lien avec les voyages internationaux, ce qui signifie que la transmission communautaire est à blâmer.

Le secrétaire à la Santé a déclaré: « Nous pouvons conclure qu’il existe désormais une transmission communautaire dans plusieurs régions du Royaume-Uni. »

Il a déclaré aux députés que « plusieurs régions d’Angleterre » voyaient des cas de la variante qui n’étaient pas liés aux voyages internationaux.

M. Javid a déclaré que le gouvernement prenait « des mesures précoces maintenant afin que nous n’ayons pas à prendre des mesures plus sévères plus tard ».

Il a déclaré: « Lorsque cette nouvelle variante apparaît chaque jour dans de plus en plus de pays, nous devons également regarder au-delà de la liste rouge et renforcer nos mesures pour un plus large éventail de voyageurs afin de nous assurer qu’ils nous offrent la protection dont nous avons besoin contre cette menace potentielle. . »

Quelles mesures M. Javid a-t-il annoncées aujourd’hui ? Voici les dernières règles Covid et comment elles pourraient vous affecter.

M. Javid a déclaré aux communes que 21 cas Omicron en Angleterre étaient liés à des voyages en provenance du Nigéria – et donc le pays sera ajouté à la liste rouge des voyages.

Ailleurs, à partir de 4 heures du matin mardi, toute personne arrivant au Royaume-Uni doit avoir passé un test de coronavirus 48 heures avant son départ.

Ceci s’applique à tout voyageur – vacciné ou non – à partir de 12 ans.

Les tests de flux latéral sont acceptés, qui sont moins chers et plus rapides que les tests PCR.

Les tests du NHS ne peuvent pas être utilisés pour les voyages internationaux et les gens doivent donc acheter un test auprès d’une entreprise privée.

M. Javid a déclaré que les tests avant le départ « pourraient avoir un rôle plus important à jouer dans l’identification des cas positifs avant le voyage », car de nouvelles données montrent qu’Omicron pourrait avoir une période plus courte entre l’infection et l’infectiosité.

Il a déclaré: « À partir de 4 heures du matin demain, toute personne voyageant au Royaume-Uni en provenance de pays qui ne figurent pas sur la liste rouge doit également montrer la preuve d’un test PCR ou de flux latéral négatif.

« Cela s’applique à tous les voyageurs vaccinés, donc que vous soyez vacciné ou non, et à toute personne âgée de 12 ans et plus. »

Il a ajouté: « Je sais que ces mesures, bien sûr, apporteront des perturbations et qu’elles auront un impact sur les projets des gens de passer du temps avec leurs proches, en particulier pendant cette période festive, mais nous prenons cette mesure précoce maintenant afin de ne pas nous n’aurons pas à prendre des mesures plus sévères plus tard, et afin que nous puissions saisir toutes les opportunités pour empêcher que davantage de cas n’arrivent dans notre pays. »

M. Javid a déclaré que ces mesures seraient « temporaires » pendant que « nous améliorons notre compréhension d’Omicron ».

Il ajoute que le gouvernement examinera les données relatives à la variante Omicron et que la Chambre des communes sera mise à jour la semaine prochaine.

Outre les voyages, le secrétaire à la Santé a également annoncé des mesures pour « renforcer les défenses vitales ici à la maison ».

M. Javid a détaillé un nouveau traitement qui a été approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé.

Il a également exhorté les personnes éligibles à se manifester et à recevoir leurs vaccins et leur injection de rappel.

Le Royaume-Uni a livré 450 000 injections de rappel en une seule journée, et 10 000 nouveaux vaccinateurs doivent être embauchés.

M. Javid a déclaré que les vaccins seront disponibles dans 1 500 pharmacies, ainsi que dans des centres de vaccination dédiés et de nouveaux centres hospitaliers.

Ceci est une histoire de rupture, plus à suivre