Sajid Javid se moque brutalement de Matt Hancock sur Twitter – avant de supprimer à la hâte le tweet | Politique | Nouvelles

Whitehall est resté anxieux et perturbé au sujet de la sécurité dans les bureaux ministériels après la diffusion d’une séquence vidéo de l’ancien secrétaire à la Santé trompant sa femme la semaine dernière. M. Hancock a été contraint de démissionner au cours du week-end après la diffusion des images.

Une vidéo de près d’une minute a été divulguée du bâtiment du ministère de la Santé, montrant l’ancien secrétaire à la Santé en corps à corps avec son assistant personnel.

Les députés ont été en colère contre les images, craignant que des vidéos de réunions gouvernementales sensibles ne soient enregistrées et partagées avec des États hostiles ou d’autres groupes travaillant contre l’intérêt national.

Alors qu’il a été confirmé que les images avaient été divulguées par une caméra de vidéosurveillance, les médias sociaux ont été inondés de théories du complot selon lesquelles la vidéo aurait pu provenir d’une caméra espion secrète cachée dans un détecteur de fumée.

Suite aux rumeurs, un journaliste a partagé hier une image sur Twitter en plaisantant que M. Javid aurait pu être derrière la vidéo afin de sécuriser son emploi.

Il a partagé une photo de la campagne électorale de 2019 montrant le député de Bromsgrove pointant vers un écran d’ordinateur tout en parlant à Boris Johnson au siège du parti conservateur.

L’image était sous-titrée : “Et c’est là que j’ai mis l’appareil photo.”

M. Javid a semblé montrer son soutien à la blague se moquant de la situation de son prédécesseur en aimant le tweet.

Cependant, après que son appréciation du tweet ait suscité un vif intérêt sur Twitter, M. Javid a retiré son soutien à l’image.

Express.co.uk a contacté le bureau du secrétaire à la Santé pour lui demander pourquoi il n’aimait pas le tweet.

Alors que M. Javid a semblé voir le côté amusant des images divulguées hier soir, il a critiqué hier matin le placement de la caméra de vidéosurveillance dans le bureau du secrétaire d’État.

“Je ne pense pas qu’en règle générale, il devrait y avoir des caméras dans le bureau du secrétaire d’État.

“Je n’ai jamais su cela dans les cinq autres départements que j’ai dirigés et je ne sais pas vraiment pourquoi il y en avait un ici, mais je suis sûr qu’il y en aura plus à mesure que l’ensemble de l’incident fera l’objet d’une enquête.”

Dans l’après-midi, M. Javid a fait sa première déclaration à la Chambre des communes en tant que secrétaire à la Santé.

Mettant à jour les députés sur la dernière situation, il a confirmé que les restrictions sur les coronavirus ne seraient pas assouplies le 5 juillet, mais a déclaré qu’il restait optimiste qu’elles seraient supprimées le 19 juillet.

Il a également utilisé sa déclaration pour féliciter son prédécesseur, rendant hommage à l’éthique de travail de M. Hancock pendant la pandémie.

Le député de Bromsgrove a déclaré: “Il a travaillé dur pendant toutes ces périodes d’essai.

“Il a accompli beaucoup de choses dans le travail qu’il a accompli et je sais qu’il aura plus à offrir dans la vie publique – et je lui souhaite le meilleur.”

M. Hancock n’a pas été vu en public depuis que les images de vidéosurveillance ont été partagées pour la première fois en première page d’un journal vendredi matin.