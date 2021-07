Sajid Javid se moque de Hancock au sujet du scandale des baisers avec une plaisanterie brutale: “Ma caméra est-elle allumée?” | Politique | Nouvelles

in

Matt Hancock a démissionné après que des images de vidéosurveillance divulguées l’aient montré enfreignant les règles de distanciation sociale en embrassant Gina Coladangelo dans son bureau. Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, s’est moqué de son prédécesseur alors qu’il s’adressait à une conférence du bureau du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Il a dit : « J’espère que mon appareil photo est allumé, est-ce que mon appareil photo est allumé ? » demanda-t-il en entrant dans la conférence.

Le ministre a ensuite ajouté: “Je veux dire, celui de mon ordinateur portable, pas celui du plafond.”

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré qu’une enquête était en cours sur les caméras de vidéosurveillance dans les bureaux ministériels en raison de problèmes de sécurité.

M. Gove a déclaré que le placement des caméras de vidéosurveillance relevait des départements individuels après la fuite des images du ministère de la Santé.

Il a déclaré aux Communes : « Il est vrai que le secrétaire permanent du Cabinet Office et le chef du groupe de sécurité du gouvernement examinent précisément cette question parce que … elle a une incidence sur la sécurité des affaires du gouvernement et, en fait, sur la possibilité d’acteurs malveillants à l’étranger ou ailleurs, qui peuvent souhaiter utiliser les informations ainsi recueillies pour aller à l’encontre des intérêts de tous nos citoyens. »

Cela survient alors que le ministre de la Santé, Lord Bethell, fait officiellement l’objet d’une enquête sur une plainte selon laquelle il aurait parrainé un laissez-passer parlementaire pour l’assistant Matt Hancock qui a été surpris en train de s’embrasser sur une vidéosurveillance divulguée.

Le Lords Commissioner for Standards a confirmé mardi que le pair conservateur faisait l’objet d’une enquête sur son “utilisation des installations” en relation avec Gina Coladangelo.

L’étreinte de M. Hancock avec l’ancien conseiller lui a finalement coûté son poste au gouvernement après qu’il a été révélé que le couple avait enfreint les directives sur les coronavirus.

L’ami de longue date de M. Hancock a d’abord été intégré au ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) en tant que conseiller non rémunéré avant d’obtenir le poste de directeur de 15 000 £ par an en septembre.

Plus à venir…