Sajid Javid SONDAGE : Le remplacement de Matt Hancock est-il le bon choix pour sortir le Royaume-Uni de la pandémie ? | Politique | Nouvelles

Votez dans notre sondage pour savoir si l’ancien ministre de l’Intérieur et chancelier est le bon choix pour sortir la Grande-Bretagne de la crise. Et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires.

Notre sondage intervient alors que M. Javid a déclaré que sa “priorité la plus immédiate” serait de faire traverser le pays à la pandémie.

Il a déclaré: “Je veux juste commencer par dire que je pense que Matt Hancock a travaillé incroyablement dur, il a accompli beaucoup de choses, et je suis sûr qu’il aura plus à offrir dans la vie publique.

« J’ai été honoré d’occuper ce poste.

“Je sais aussi que cela s’accompagne d’une énorme responsabilité et je ferai tout mon possible pour m’assurer que je livre pour ce grand pays.

“Nous sommes toujours dans une pandémie et je veux que cela se termine le plus tôt possible et ce sera ma priorité la plus immédiate, pour voir que nous pouvons revenir à la normale le plus tôt et le plus rapidement possible.”

Le retour de M. Javid au Cabinet est intervenu 90 minutes seulement après que M. Hancock a annoncé sa démission samedi soir.

Il a démissionné à la suite de la fuite d’une vidéo vendredi le montrant enfreindre les règles de distanciation sociale en embrassant un assistant dans son bureau ministériel.

Boris Johnson était initialement resté fidèle à M. Hancock à la suite des images de vidéosurveillance qui le montraient embrassant Gina Coladangelo, prises le mois dernier.

En plus de la pandémie, le nouveau secrétaire à la Santé a un certain nombre de problèmes à régler, tels que les réformes à venir du NHS, l’arriéré de traitement auquel les patients sont confrontés et un plan de soins sociaux attendu depuis longtemps.

Il sera également confronté à des questions sur la rémunération du NHS et l’épuisement du personnel, alors que le président du conseil de la British Medical Association (BMA), le Dr Chaand Nagpaul, a averti qu’il faisait face à un “baptême du feu”.

M. Javid devrait faire sa première déclaration aux Communes aujourd’hui, alors que les députés sceptiques au verrouillage espèrent qu’il fera pression pour une levée rapide des restrictions en rupture avec l’approche de son prédécesseur.

Bien qu’il ne soit pas prévu qu’il mette fin à ce qui reste du verrouillage avant le 19 juillet, il serait convaincu que les mesures ne s’étendront pas au-delà de cette date.

M. Javid est considéré comme faisant davantage partie du camp des “faucons” de l’opinion du Cabinet sur l’approche du coronavirus.

En comparaison, M. Hancock avait été considéré comme une “colombe” qui faisait pression pour des restrictions plus strictes.