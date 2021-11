Sajid Javid traîne un journaliste de Sky News pour obtenir un rappel de Covid après une interview | Politique | Nouvelles

Sajid Javid a étendu lundi à tous les Britanniques de plus de 18 ans la possibilité de réserver leur coup de rappel de coronavirus alors que le Royaume-Uni prend des précautions supplémentaires pour éviter que la variante Omicron de Covid ne déclenche une nouvelle vague. Le journaliste de Sky News, Jon Craig, a discuté du récent changement des règles pour réserver le vaccin de rappel avant d’admettre qu’il avait lui-même reçu le vaccin lundi après-midi. M. Craig a ensuite partagé des images des suites de sa dernière interview avec le secrétaire à la Santé montrant que M. Sajid l’avait personnellement accompagné pour se faire piquer.

Dans la vidéo, on peut voir le secrétaire à la Santé demander au journaliste de Sky News s’il a déjà reçu le rappel.

M. Craig a expliqué qu’il n’avait pas encore réservé car il n’avait reçu la deuxième dose qu’en juin, ce qui signifie qu’en vertu des anciennes règles, il aurait dû attendre décembre pour obtenir la dose de rappel.

À la suite de l’entretien, M. Sajid a déclaré: « Allez vous faire booster – avez-vous déjà été boosté? »

M. Craig a répondu: « Non, j’ai 64 ans et je ne l’ai toujours pas eu. J’ai eu Covid lors de l’élection partielle de Hartlepool et je n’ai donc pas eu mon deuxième avant le 14 juin. Donc, en vertu de la règle des six mois qui m’emmène au 14 décembre. »

