Sakkari atteint sa première demi-finale de l’Open et la jouera contre Raducanu

09/09/2021

Le à 06:35 CEST

. / Flushing Meadows

Maria sakkari est entré dans l’histoire ce mercredi en étant le premier Grec à atteindre les demi-finales du simple dames à l’US Open après avoir remporté les quarts de finale par 6-4 et 6-4 à la Tchèque Karolina Pliskova, quatrième tête de série. Sakkari, dix-septième tête de série, a atteint sa deuxième demi-finale du Grand Chelem de l’année après l’avoir également fait à Roland-Garros. Le joueur de tennis grec de 26 ans n’a jamais dépassé le quatrième tour en 20 tournois majeurs jusqu’à atteindre les quatre derniers à Roland-Garros en juin dernier. Aujourd’hui âgée de 26 ans, elle a égalé ce spectacle et est devenue la première femme grecque à aller aussi loin à Flushing Meadows.

Sakkari n’a jamais fait face à une balle de break mercredi soir et a terminé avec presque deux fois plus de vainqueurs, 23, que de fautes directes, 12. La joueuse de tennis grecque avait également éliminé la Canadienne Bianca Andreescu, sixième tête de série, lors du match de quatrième tour. l’Open en 2019.

Sakkari affrontera la Britannique Emma Raducanu, 18 ans, jeudi pour une place en finale après que l’Anglaise ait battu la médaillée d’or olympique de Tokyo 2020, la 11e tête de série, la Suisse Belinda Bencic 6-3 et 6-4 lors du premier match de quart de finale.

Pliskova est une ancienne numéro un et deux fois vice-championne des tournois du Grand Chelem, dont celui de Wimbledon, en juillet dernier, elle n’a jamais pu avec le meilleur tennis de Sakkari depuis le fond du court et a terminé le match, qui a duré une heure et 22 minutes. , avec 14 gagnants pour 20 fautes directes qu’il a commises. Elle n’a marqué que trois buts en six relances au filet pour 11 sur 12, respectivement, par Sakkari, qui était presque parfaite lorsqu’elle a décidé d’attaquer.

L’autre demi-finale sera jouée par la Canadienne Leilah Fernández, 19 ans et 73 mondiales, qui affrontera la Biélorusse Aryna Sabalenka, deuxième favorite.

Golden Slam en fauteuil roulant

L’attention dans le tournoi est sur le Serbe Novak Djokovic dans son combat pour terminer quatre Grand Chelem la même année, mais il y a aussi deux étoiles au concours en fauteuil roulant, l’australien Dylan alcott, et les hollandais Diede de groot, avec la même opportunité et les deux avec des médailles d’or olympiques en leur possession. Un exploit que Djokovic ne pourra pas réaliser après avoir été éliminé en demi-finale à Tokyo 2020 par l’Allemand Alexander Zverev, qui a décroché la médaille d’or.

Après avoir concouru jusqu’au week-end dernier à Tokyo 2020, Alcott et De Groot disent qu’ils sont arrivés à Flushing Meadows avec l’illusion de jouer, mais sans penser qu’ils peuvent tout gagner. “Si je gagne tout, incroyable. Sinon, demain le soleil se lèvera. Je pense que ma petite amie m’aimera toujours, ma famille ne me reniera pas, alors tout ira bien. Je veux le faire, mais je n’y pense pas beaucoup », a déclaré Alcott. , qui est le numéro de tête de série, dans la « équipe » des fauteuils roulants de compétition masculine individuelle (affectée par une déficience affectant trois membres ou plus).

Votre plus grand défi pourrait être la fatigue. Les Jeux Paralympiques viennent de se terminer le week-end avant que les joueurs ne se rendent à New York. “Samedi était le match pour la médaille d’or. Ensuite, j’ai bu environ 20 bières et j’ai ensuite pris un vol à 6 heures dimanche matin”, a déclaré Alcott. “Il faut faire la fête.” On a gagné une putain de médaille d’or. “

Steffi graf en 1988, elle est la seule joueuse à a remporté l’Open d’Australie, Roland Garros, Wimbledon, l’US Open et une médaille d’or dans la même année. Un Golden Slam n’était même pas une possibilité pour les joueurs en fauteuil roulant jusqu’à récemment, car Wimbledon n’a pas ajouté de simples en fauteuil roulant avant 2016. « Je pense que c’est plus une chose avec laquelle les médias et les gens autour de moi. J’essaie juste de me concentrer sur mon jeu », a admis De Groot.

Djokovic a encore une chance de disputer le premier Grand Chelem de tennis masculin depuis 1969, mais ses espoirs en Golden Slam ont pris fin à Tokyo. Alcott et De Groot disent qu’ils voulaient que Djokovic le fasse, mais ils ont appris quelque chose quand il ne l’a pas fait. “Je pense qu’en le suivant, vous pourriez aussi voir son combat, voir comment il est juste un humain et comment il n’est pas un robot”, a noté De Groot. “Et je pense que sa performance vient de montrer que ce n’est pas une donnée que vous continuez à gagner et je pense que je l’ai vraiment pris dans mes propres jeux.”

Alcott est arrivé à New York avec l’opportunité de participer à un Grand Chelem, mais il a échoué. Regarder Djokovic tomber à Tokyo était un autre rappel de ne pas regarder trop loin. “Je l’ai vu perdre et je me suis dit, peut-être qu’il y pensait et que la pression aurait pu augmenter”, a admis Alcott. “Alors j’ai dit: ‘Je ne vais pas y penser.’ Alcott touche à la fin d’une brillante carrière sportive. Né avec une tumeur enroulée autour de sa moelle épinière, la chirurgie l’a retiré mais l’a laissé tétraplégique. Le joueur de 30 ans a remporté un Médaille d’or paralympique en basket-ball en 2008 avant de passer au tennis.

En plus du travail qu’elle fait déjà à la radio et à la télévision, elle souhaite continuer à jouer le rôle d’actrice et consacrer plus de temps à sa fondation Dylan Alcott, qui aide les jeunes Australiens handicapés. “Alors j’aime le tennis, mais ce n’est pas la fin de ma vie”, a admis Alcott.

De Groot, 24 ans, dont la jambe droite est plus courte que la gauche, est déjà entrée dans l’histoire du fauteuil roulant en 2019 lorsqu’elle est devenue la première joueuse à détenir les quatre titres en simple du Grand Chelem en même temps. Là où les Jeux Paralympiques avaient toujours été la priorité, il a déclaré que les tournois du Grand Chelem prennent de plus en plus d’importance pour les joueurs en fauteuil roulant. Maintenant, il pouvait faire quelque chose qu’aucun d’eux n’avait fait. “Pour moi, en ce moment, jouer n’importe quel tournoi est bien mieux que l’année dernière, où tout a été annulé” Il s’est souvenu. ” Alors je pense qu’en ce moment j’apprécie tout, comme jamais auparavant.