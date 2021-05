Saks.com teste un marché, des investissements à venir – WWD

Saks.com testera le format du marché dans le but d’accélérer la croissance et d’élargir «l’étendue et la profondeur» de ses offres aux clients.

«Nous progressons dans l’évolution du modèle commercial que nous partageons avec vous sur saks.com. À cette fin, dans les semaines à venir, nous prévoyons de commencer à tester le concept de marché au sein de notre plate-forme », a écrit Marc Metrick, directeur général de saks.com, dans sa lettre trimestrielle aux fournisseurs, dont une copie a été obtenue par WWD.

Metrick a indiqué que le test d’un format de marché “nous permettra de mieux comprendre et d’affiner l’expérience des clients et des partenaires de marque alors que nous identifions les opportunités d’élargir l’étendue et la profondeur de notre assortiment tout en conservant l’expérience organisée pour laquelle Saks est connue.”

«Depuis la séparation de Saks en tant qu’entreprise de commerce électronique autonome il y a près de trois mois, nous avons déjà accompli beaucoup de choses et sommes stimulés par les importantes opportunités d’innovation», a écrit Metrick.

Express, Best Buy, Stadium Goods, Lands ‘End, Crate & Barrel, Urban Outfitters et StockX font partie des nombreux marchés lancés ces dernières saisons, fournissant du carburant pour la croissance numérique. La Baie d’Hudson au Canada, qui, comme Saks, fait partie de la Compagnie de la Baie d’Hudson, a également converti son site Web en un marché qui a été lancé en mars dernier. Le site Web de Macy est engagé dans la livraison directe dans certaines catégories, et la direction envisage de le convertir en un format de marché plus formel.

En créant une place de marché, Saks sera mis au défi de déterminer quelles marques et quels produits, non commercialisés auparavant, résonneront avec le public du détaillant et soutiendront, et non nuire à, l’image de luxe de Saks.

En règle générale, les marchés impliquent des entreprises répertoriant des marques et des produits sur leurs sites Web et des livraisons directes, mais pas des accords de vente en gros traditionnels. Souvent, les marchés adoptent une approche hybride, c’est-à-dire répertoriant certains produits et la livraison directe, tout en achetant d’autres produits par le biais de la vente en gros.

Saks.com évolue rapidement. En mars dernier, la société mère HBC a divisé les magasins Saks Fifth Avenue et les opérations saks.com en sociétés autonomes. Insight Partners, une société de capital-risque et de capital-investissement, a investi 500 millions de dollars en actions minoritaires dans l’activité de commerce électronique de Saks, pour une valeur de 2 milliards de dollars. Saks.com génère environ 1 milliard de dollars de ventes annuelles. En tant qu’entreprise autonome, l’activité de commerce électronique de Saks Fifth Avenue est désormais connue sous le nom de Saks. Le parc de 40 magasins Saks Fifth Avenue est connu sous le nom de SFA, qui demeure la propriété exclusive de HBC.

Avec la scission, Metrick, qui était président et chef de la direction de Saks Fifth Avenue, est devenu PDG de l’activité de commerce électronique de Saks. Larry Bruce, ancien directeur des magasins Saks, est devenu président des magasins SFA.

Les dirigeants de Saks et Insight Partners ont déclaré à WWD que la restructuration de Saks Fifth Avenue impliquait d’investir dans son commerce électronique comme HBC n’aurait jamais pu le faire auparavant, pour stimuler l’entreprise. On constate une augmentation des dépenses en technologie, en centres de contact, en marketing et pour améliorer les capacités de style, de personnalisation, d’expédition et de retour. L’année dernière, saks.com a été remodelé avec Salesforce Commerce Cloud pour capturer plus de données sur les utilisateurs, ce qui a conduit à une messagerie qui favorise la personnalisation. Les vêtements pour hommes ont leur propre page d’accueil, qui mène à une section réservée aux hommes, et l’aspect général du site Web a été amélioré.

La transformation des magasins Saks Fifth Avenue et des activités de commerce électronique en entreprises distinctes est un prélude à la scission potentielle de l’opération de commerce électronique en une société publique.

«Depuis mars, nous travaillons rapidement pour stimuler une croissance rapide, et la clé pour cela est notre concentration laser sur la création d’une expérience de magasinage de luxe en ligne à la fois passionnante et facile pour les clients», a déclaré Metrick dans sa lettre aux fournisseurs.

Il a énuméré quelques changements à l’expérience depuis mars, y compris le lancement de la livraison gratuite tous les jours et des retours gratuits, l’avancement du programme de styliste numérique qui offre un style personnel en ligne; l’expansion de Saks Limitless, un programme sur invitation uniquement offrant aux meilleurs acheteurs de saks.com des avantages et avantages exclusifs, et le lancement de Saks Live, une plateforme d’événements en direct.

Il a également déclaré que la société augmentait ses dépenses de marketing en ligne et «accordait la priorité aux investissements dans les canaux et les tactiques qui surindexent dans l’acquisition de nouveaux clients. Ces actions ont conduit à une augmentation des principaux canaux de trafic tout en soutenant la croissance rapide de notre clientèle.

«Notre équipe s’est également agrandie avec l’arrivée de nouveaux talents chaque semaine pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs et évoluer rapidement, en particulier au sein de notre organisation technologique. Leurs perspectives nouvelles et leur état d’esprit axé sur le numérique joueront un rôle déterminant dans notre stratégie de croissance. »

Il a dit que les magasins Saks Fifth Avenue «restent un élément essentiel de l’écosystème Saks Fifth Avenue, et nous continuons à travailler ensemble pour offrir une expérience d’achat facile.» Les magasins continuent de fournir des achats en ligne, des services de ramassage en magasin et de gérer les échanges, les retours et les modifications. «De plus, les conseillers en style de la flotte de 40 magasins continuent de tirer parti de saks.com pour servir leurs clients et stimuler les ventes», a écrit Metrick.

En ce qui concerne le premier trimestre, Saks Fifth Avenue a enregistré «de solides performances sur tous les canaux avec des ventes totales en hausse significative par rapport à 2019, alors que les clients ont commencé à mettre à jour leur garde-robe en prévision de la réouverture du monde», a déclaré Metrick.

Spécifique à l’activité de commerce électronique, la valeur marchande brute de Saks a dépassé les attentes, en hausse à deux chiffres par rapport à 2019, avec des signes d’une trajectoire ascendante continue, a déclaré Metrick. «Depuis mars, le trafic du site a augmenté de 79%, ce qui a entraîné un nombre de commandes sans précédent, et le nombre de nouveaux clients a augmenté de 84% jusqu’en 2019.»

Il a déclaré que les magasins Saks avaient dépassé les prévisions, avec des ventes totales supérieures à celles de 2019, bien qu’aucun chiffre n’ait été divulgué. Les marchés clés, notamment Atlanta, Houston et Chicago, ont progressé à deux chiffres par rapport à 2019, a déclaré Metrick.

«Nous avons commencé à constater une amélioration des ventes et du trafic du produit phare de New York et nous prévoyons que, avec la réouverture complète de la ville de New York, les activités devraient augmenter jusqu’à la fin de l’année.»

Les sacs à main et les chaussures pour hommes et femmes ont été cités comme les catégories les plus performantes à la fois en ligne et en magasin. «De plus, les vêtements pour femmes ont tendance à changer de catégorie, car notre client principal prévoit un retour au bureau, aux événements et aux voyages», a déclaré Metrick.

Pour renforcer la structure du capital de la dot-com, deux étapes financières – une facilité de crédit renouvelable syndiquée de 350 millions de dollars sur cinq ans et un prêt à terme garanti de premier rang de 115 millions de dollars – ont été réalisées. «Ce financement, combiné à notre trésorerie disponible, nous assure une liquidité et une flexibilité substantielles pour stimuler la croissance», a déclaré Metrick dans la lettre. «De plus, l’activité des magasins est bien capitalisée avec beaucoup plus de liquidités qu’il y a un an, principalement grâce à sa solide activité continue.»