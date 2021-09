Saks Fifth Avenue revient à l’état de jardin – WWD

Saks Fifth Avenue réintègre le marché du New Jersey vendredi avec son ouverture dans l’aile de luxe The Avenue à l’intérieur du méga complexe de vente au détail et de divertissement American Dream.

Le magasin Saks Fifth Avenue à deux niveaux et 110 000 pieds carrés est moderne et lumineux, avec des coudes et des lignes de vue dégagées à travers les étages de vente. Le merchandising est axé sur les sacs à main de créateurs et les chaussures pour hommes et femmes, qui ont été les catégories les plus vendues ces derniers temps, tandis que les cosmétiques, les parfums et les vêtements pour hommes, femmes et enfants sont également proposés.

Le rayon chaussures pour hommes. George Chinsee/WWD

Saks et d’autres boutiques de créateurs de The Avenue parient que le luxe est un attrait pour l’un des développements commerciaux les plus importants et les plus inhabituels du pays : le complexe American Dream. C’est dans les Meadowlands du New Jersey, qui n’est pas le cadre le plus pittoresque, bien qu’il y ait des vues sur les toits de Manhattan depuis Saks et ailleurs, et il est proche de Midtown Manhattan, à seulement 13 kilomètres environ.

Au-delà de l’avenue, le complexe compte une prépondérance de magasins grand public à prix modérés comme Zara et H&M, ainsi qu’un éventail d’attractions sportives et de divertissement à grande échelle pour les familles, comme le parc aquatique intérieur, la piste de ski, le parc d’attractions et l’aquarium. Reste à savoir si les consommateurs qui achètent dans ces magasins, jouent au golf miniature ou font des montagnes russes migrent en grand nombre vers The Avenue pour faire du shopping de luxe.

Prêt-à-porter femme George Chinsee/WWD

Saks exploitait auparavant deux magasins dans le Garden State – une unité qui a fermé en 2016 dans le centre commercial de Short Hills et une autre qui a fermé en 2014 dans The Shops at Riverside à Hackensack.

“Nous n’avons jamais ouvert dans un centre avec un parc aquatique, mais nous avons toujours été confiants en notre potentiel dans le New Jersey”, a déclaré John Antonini, vice-président senior, directeur des magasins de Saks. «Je pense que notre marque attire de nombreux types de clients de luxe et je pense que notre emplacement à The Avenue attirera des gens venant juste pour acheter Saks. Nous voulons également attirer des clients du centre, qui, selon nous, auront un tirage régional et national. Au fil du temps, nous pensons que le centre pourrait attirer des touristes visitant New York. »

Antonini a déclaré que malgré la fermeture de ses deux magasins dans le New Jersey, Saks n’avait jamais perdu son client de Jersey. Au lieu de cela, ils achètent le produit phare de la Cinquième Avenue à Manhattan ou d’autres unités de la flotte de 41 magasins.

Il a déclaré que l’une des raisons de la fermeture des magasins de Jersey était que les clients n’étaient pas satisfaits, bien que beaucoup aient indiqué qu’ils achèteraient à nouveau Saks localement si le détaillant avait un meilleur magasin avec beaucoup de services et de commodités. On pense également que Saks a été incité par le développeur à ouvrir à American Dream.

Les marques de parfums bordent l’escalator. George Chinsee/WWD

Le magasin regorge de services, parmi lesquels le Fifth Avenue Club pour le stylisme personnel et le shopping ; une « dépôt de chaussures » pour les livraisons de chaussures le jour même dans le New Jersey si un client commande avant 14 h 00 ; consultations personnalisées de la peau et de la beauté; rendez-vous avec des conseillères beauté en magasin ou au domicile des clients ; une barre de brushing Blo ; un café qui ouvrira bientôt et un bureau pour les ramassages et les retours. Il y a aussi un service de voiturier, de sorte que ceux qui viennent à American Dream uniquement pour Saks ou d’autres magasins de luxe de The Avenue peuvent éviter le reste du complexe.

« Ouvrir un nouveau magasin ou rénover un magasin existant est toujours une opportunité de nous remettre en question et de faire progresser la marque Saks », a déclaré Antonini. “Saks in The Avenue est une évolution de ce que nous avons fait auparavant, et tout nouveau magasin ou rénovation est toujours influencé par notre produit phare de la Cinquième Avenue.”

Il a déclaré que le merchandising, bien que pondéré vers certaines catégories, reflète ce qui est vu dans le produit phare et maintient le point de vue de Saks.

Le magasin commence par des sacs à main de luxe au premier étage et dispose de vitrines Louis Vuitton permanentes à l’extérieur, attirant les clients dans la boutique Vuitton. Le périmètre du premier étage est bordé de boutiques de sacs à main de créateurs. Parmi les autres marques de sacs à main et d’accessoires figurent MGM, Gucci, Bottega Veneta, Givenchy, Tory Burch, Christian Louboutin, Marc Jacobs et Chloé.

Parmi les marques de chaussures pour femmes figurent Fendi, Manolo Blahnik, Off-White, Prada, Saint Laurent et Valentino. Les chaussures pour hommes incluent Alexander McQueen, Balenciaga, Burberry, Givenchy et Salvatore Ferragamo. Les principales lignes de beauté sont Dr. Barbara Sturm, Estée Lauder, Givenchy, La Mer, Tom Ford et YSL.

Parmi les nouveautés du magasin :

Les lunettes de soleil pour hommes et femmes sont présentées ensemble et l’assortiment est large — plus de 1 000 styles de marques telles que Céline, Tom Ford et Chloé. Des avant-postes de parfums pour Jo Malone, Byredo et d’autres bordent l’escalator, et au-dessus se trouvent des tiges décoratives plaquées or qui attirent les acheteurs jusqu’au concepteur de logements de deuxième niveau, au concepteur avancé et aux marques de femmes contemporaines telles que Balmain, Balenciaga, Azzedine Alaïa, Brunello Cucinelli, Akris Punto, Off-White et Palm Angels. Les marques contemporaines incluent Theory, Veronica Beard, Alice + Olivia et Cinq à Sept. Dispersées dans les étages de vente, de grandes sculptures asymétriques teintées de couleurs rappellent l’escalier roulant Rem Koolhaas du vaisseau amiral de Manhattan.

Pour célébrer son ouverture, Saks at The Avenue organisera un week-end de magasinage caritatif avec un pourcentage des ventes au profit du Centre d’information sur les droits des femmes jusqu’à dimanche. La dernière ouverture de Saks a eu lieu à Calgary, au Canada, en février 2018.