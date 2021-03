Saks Fifth Avenue Thumbs Up on American Dream – WWD

C’est un rendez-vous pour Saks Fifth Avenue au complexe de vente au détail et de divertissement American Dream à East Rutherford, NJ

C’est le mot de Richard Baker, gouverneur, président exécutif et chef de la direction de la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui possède Saks Fifth Avenue. Baker a déclaré à WWD que Saks Fifth Avenue avait reporté son ouverture à American Dream en septembre et était bien avancée dans la planification.

«Nous avons tous les fournisseurs. Les intérieurs et les fixations sont magnifiques. Nous serons prêts à partir », a déclaré Baker. «Ce sera la seule Saks Fifth Avenue du New Jersey.» Saks exploitait auparavant deux magasins dans le New Jersey, le Mall à Short Hills et The Shops at Riverside à Hackensack.

Baker a ajouté que le complexe est facilement accessible à des millions de personnes, qu’il y aura un service de voiturier et qu’il a récemment visité le centre commercial et a été encouragé par la taille de la foule.

Saks a retardé son ouverture à American Dream plusieurs fois en raison de problèmes de construction et, plus récemment, il était prévu d’ouvrir en mars de cette année. Cependant, à la lumière de la pandémie, le moment de septembre semble meilleur étant donné que beaucoup plus de personnes seront vaccinées d’ici là et que la vente au détail au cours du second semestre 2021, selon de nombreux détaillants et pronostiqueurs de l’industrie, devrait être meilleure que le premier semestre.

À long terme, American Dream sera un succès, a prédit Baker, malgré son historique de retards de construction et de problèmes de financement apparemment exacerbés par la pandémie.

La nouvelle que Saks procède à la construction de son magasin à American Dream fait suite à des informations la semaine dernière selon lesquelles le complexe aurait fait défaut sur un prêt à la construction et qu’en conséquence, Triple Five, le développeur d’American Dream, a dû donner aux prêteurs une participation de 49% dans le centre commercial of America à Bloomington, Minnesota, et le West Edmonton Mall au Canada, tous deux développés par Triple Five. Triple Five n’a pas commenté ces rapports. Il a coûté plus de 6 milliards de dollars pour construire le complexe American Dream de 3,3 millions de pieds carrés, qui comprend également la plus grande piscine à vagues intérieure du monde, couvrant 1,5 acres.

Les difficultés financières de Triple Five, aggravées par la pandémie, n’aideront pas les activités de location au détail à American Dream, où il reste encore beaucoup de pieds carrés à combler.

Certains grands détaillants qui avaient l’intention d’ouvrir dans American Dream ont fait faillite ou se sont retirés d’un engagement. Lord & Taylor est sorti d’un engagement, selon une source proche du projet, avant que le détaillant ne fasse faillite et soit liquidé.

Barneys New York en 2019 a déclaré qu’il ouvrait un magasin à American Dream mais a fait faillite et a été liquidé il y a un an. Depuis lors, Authentic Brands Group a acheté la propriété intellectuelle de Barneys et a autorisé le nom à Saks Fifth Avenue, qui possède désormais un magasin Barneys à Saks à Greenwich, dans le Connecticut, et un étage Barneys à Saks dans le vaisseau amiral Saks Fifth Avenue à Manhattan.

Toujours à American Dream, les grands magasins Century 21 prévoyaient d’ouvrir un magasin grand format, avec un design plus contemporain, des fixations modernes et un nouveau logo. Mais le hors-prix a fait faillite l’année dernière et a été liquidé. Au cours du processus de mise en faillite, la famille Gindi, qui possédait, exploitait et fonde la célèbre chaîne de vente à bas prix, a racheté la propriété intellectuelle en novembre pour 9 millions de dollars, avec un partenaire silencieux.

Parmi les quelque 100 magasins répertoriés sur le site Web d’American Dream, on trouve Primark, Best Buy et Old Navy. Hermès devrait également ouvrir un magasin.

Comme indiqué, HBC a divisé l’activité de commerce électronique et la chaîne de magasins physiques de Saks Fifth Avenue en sociétés distinctes. Insight Partners a investi 500 millions de dollars en actions minoritaires dans l’activité de commerce électronique de Saks, désormais connue sous le nom de Saks. Le parc de 40 magasins du détaillant fonctionnera séparément en tant qu’entité appelée SFA, qui demeure entièrement détenue par HBC.