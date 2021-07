Saks Off 5th a un nouveau directeur de l’exploitation – WWD

Saks Off 5th annonce d’autres projets pour son activité de commerce électronique.

La société nomme l’ancien directeur des opérations d’Amazon, Shivi Shankaran, au poste de nouveau directeur de l’exploitation de son activité de commerce électronique. Il devrait assumer le rôle le 16 août.

Shankaran, qui, selon la société, occupait déjà un poste de “conseiller auprès de Saks Off 5th depuis un certain temps déjà”, sera également membre du comité exécutif de la société dans le nouveau rôle. La nouvelle de la nomination intervient après que la société mère de Saks Off 5th, Hudson’s Bay Co., a rejoint Insight Partners le mois dernier pour aider à séparer l’activité de commerce électronique de Saks Off 5th.

En tant que directeur de l’exploitation, Shankaran supervisera les opérations de commerce électronique de la société, ainsi que d’autres domaines, notamment “la gestion des produits, l’expérience numérique, l’ingénierie et l’analyse, l’exécution et le transport, et les systèmes d’entreprise”, a déclaré mardi la société.

“En tant qu’entité autonome, nous avons une ligne de mire claire pour dynamiser la croissance de saksoff5th.com”, a déclaré Paige Thomas, présidente et chef de la direction du détaillant, dans un communiqué.

« Nous investissons dans des domaines clés, tels que l’expérience client, l’infrastructure et les capacités numériques, ainsi que l’identification des meilleurs talents pour rejoindre notre équipe », a ajouté Thomas. « Shivi a fait ses preuves dans la fourniture d’une expérience de premier ordre à chaque étape du parcours client complet. Je suis convaincu qu’il est le bon leader pour guider nos équipes de produits numériques, de technologie et d’exploitation alors que nous améliorons nos offres et introduisons de nouveaux services.

Le mandat de Shankaran chez Amazon pendant plus d’une décennie comprenait des rôles de directeur des appareils mondiaux, du support numérique et Alexa, et de directeur de la logistique inverse mondiale, s’occupant des opérations mondiales du détaillant de commerce électronique, a déclaré la société. Cette décision marque également les efforts de Saks Off 5th pour étendre ses équipes de produits numériques, de technologie et d’exploitation, en faisant venir « plusieurs nouveaux hauts dirigeants », selon la société.

« Chez Saks Off 5th, nous avons la possibilité de réfléchir à l’intégralité du parcours client et de faire des investissements stratégiques pour améliorer leur expérience », a déclaré Shankaran. “Je pense que cette marque a une proposition de valeur énorme, et je suis ravi de rejoindre l’équipe alors que nous travaillons ensemble pour stimuler la croissance et libérer de la valeur.”