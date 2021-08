Saks Off 5th augmente sa liquidité avec de nouveaux prêts – WWD

Saks Off 5th se prépare pour sa prochaine grande étape.

Le détaillant en ligne désormais autonome a obtenu une facilité de crédit renouvelable de cinq ans basée sur des actifs de 125 millions de dollars, arrangée par Citibank et Citizens. Le hors-prix a également aligné un prêt à terme de 20 millions de dollars, arrangé par Callodine Commercial Finance.

Saks Off 5th, qui, comme son homologue à prix plein, est contrôlé par Hudson’s Bay Co., a obtenu un investissement de 200 millions de dollars d’Insight Partners en juin, qui valorisait l’entreprise à 1 milliard de dollars. Cela reflétait un partenariat conclu par le frère à prix plein de la société, saksfifthavene.com, des accords qui, selon les sources, mèneront éventuellement à une paire d’offres publiques initiales.

Paige Thomas, président et chef de la direction de Saks Off 5th, a déclaré : « Avec notre récent investissement d’Insight Partners et les transactions que nous annonçons aujourd’hui, Saks Off 5th est bien capitalisé pour alimenter notre croissance en ligne agressive. Nous restons concentrés sur l’amélioration de notre expérience en ligne tout en offrant un accès inégalé aux marques très recherchées. »

En juin, Richard Baker, gouverneur, président exécutif et PDG de HBC, a déclaré à WWD : « Depuis le début de l’année, l’activité numérique de Saks Off 5th est en hausse de plus de 100 % par rapport à la même période en 2019. »

L’élan semble se maintenir.

Luke Coffey, directeur financier de Saks Off 5th, a déclaré lundi : « SaksOff5th.com continue de connaître une croissance exceptionnelle et nous voyons de grandes opportunités à venir alors que nous travaillons à améliorer nos capacités numériques et notre expérience client. Ces transactions renforcent davantage notre solide position de liquidité et soutiennent notre plan d’investissement, nous offrant une flexibilité financière supplémentaire. »

Le détaillant en ligne prévoit d’utiliser l’argent pour les besoins généraux de l’entreprise, le fonds de roulement et les dépenses en capital.

