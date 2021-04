Saks Off 5th lance une application Shopping – WWD

Saks Off 5th lance officiellement une application de shopping jeudi, marquant un autre pas en avant dans la croissance numérique de la progéniture haut de gamme.

«C’est le prochain déclencheur», a déclaré Paige Thomas, présidente et chef de la direction de Saks Off 5th, une division de la Compagnie de la Baie d’Hudson. «En juillet dernier, nous avons converti notre plate-forme Web en Salesforce», la société de logiciels basée sur le cloud qui fournit une suite d’outils pour créer des sites Web et des applications. Off 5th a lancé son application mobile avec Follow Analytics.

Avant la pandémie, les ventes numériques représentaient 30% du volume d’Off 5th, qui était d’environ 1 milliard de dollars en 2019. Cette année, «Nous suivons bien au-dessus des 30% de pénétration et voyons un potentiel de 50% au cours des trois à cinq prochaines années, », A déclaré Thomas à WWD.

Alors que les magasins Off 5th ont souffert de la pandémie, «notre performance numérique a augmenté chaque mois depuis la période des fêtes et nous avons vu cet élan se poursuivre alors que nous sommes entrés en 2021.»

Selon Thomas, les trois quarts de ceux qui visitent saksoff5th.com s’y rendent via un appareil mobile, et les données glanées dans le 5e «panel de conseillers clients» de Saks Off montrent que 30 à 40% utilisent déjà les applications des concurrents.

«Alors que nous entrons dans la seconde moitié, je pense que l’application Saks Off 5th deviendra vraiment une victoire pour nous dans notre activité numérique», a déclaré Thomas. «C’est une construction. Nous avons une poussée marketing derrière cela. Nos associés en magasin encourageront les gens à utiliser l’application. Nous avons des plans de communication pour les magasins, et nous testons, mais nous ne sommes pas encore prêts à partager les détails, des incitations pour les clients à télécharger l’application. »

L’application a été mise en ligne la dernière semaine de mars et est disponible en ligne dans l’Apple Store, mais la campagne marketing commence jeudi.

L’application dispose de plusieurs fonctionnalités conviviales. Il permet aux acheteurs de zoomer sur les produits et de créer une liste de souhaits, et la navigation est «intuitive», a déclaré Paige. L’application dispose également de capacités de numérisation. Par exemple, si vous êtes dans un magasin et que vous voyez un chemisier que vous aimez mais que ce n’est pas la bonne taille, vous pouvez scanner le ticket sur l’article pour savoir si l’article est disponible sur saksoff5th.com. «Nous continuerons d’investir dans l’application pour fournir des capacités de personnalisation supplémentaires, y compris des notifications push», a déclaré Thomas.

Elle a souligné qu’avec une application de magasinage, elle doit bien fonctionner le premier jour. «Vous avez un gros coup et ce doit être une expérience positive. Les clients commencent à évaluer votre application. Il est tout à fait fondé sur une expérience très positive dès le départ. Nous avons reproduit notre expérience Web mobile sur l’application. Nous ne partons pas de zéro. Cela nous donne la certitude que nous aurons un lancement et une expérience utilisateur solides en raison des fonctionnalités existantes que nous connaissons. Vous auriez pu le reconstruire, mais ce n’est pas ce que nous avons fait.

Le PDG a également déclaré que pendant quatre à six semaines, Off 5th a testé l’application avec des associés du magasin et des employés de bureau. « Les tests bêta avec nos associés de magasin qui agissaient comme des clients étaient un élément important pour nous. »

Lorsqu’on lui a demandé si la création de l’application était coûteuse, Thomas a répondu: «Normalement, nous ne partageons pas ces détails, mais qu’il s’agisse d’une application mobile ou de capacités numériques continues, nous avons un financement en capital très spécifique pour soutenir cela, et l’une de nos plus grandes dépenses en capital. est de soutenir la croissance numérique. »

L’application propose les mêmes options de paiement que le site Web et les magasins Saks Off 5th, y compris Klarna, PayPal et la carte de crédit combinée Saks Fifth Avenue / Saks Off 5th.

Lorsqu’on lui a demandé si l’application obtiendrait des taux de conversion plus élevés que le site Web, Thomas a répondu: «Oui. Nous nous attendrions à ce qu’il le soit. Nos meilleurs clients seront les premiers à télécharger et à interagir avec notre application, mais nous avons encore des dépenses marketing pour l’acquisition de clients. »

Elle a également suggéré qu’un groupe démographique plus jeune utilisera l’application. « Entre l’application, les options de paiement et le BOPIS (achat en ligne, retrait en magasin) que nous aurons à l’automne, il ne fait aucun doute que ces catalyseurs attirent une population plus jeune. »

Off 5th est en mesure de capitaliser sur la disponibilité de la marchandise à travers le mauvais sort d’autres détaillants à la hausse. Les grands magasins Century 21 et Barneys New York ont ​​récemment été liquidés (bien que Century 21 ait depuis relancé sous ses anciens propriétaires); Neiman Marcus Last Call a fermé la plupart de ses magasins et il y a six ans, et Loehmann a fermé ses portes. Off 5th est le dernier produit avec une offre complète de concepteur et de luxe, bien que The Outlet de Bloomingdale ajoutait des emplacements avant l’épidémie du coronavirus et que Nordstrom Rack propose des produits de créateurs, mais ce n’est pas aussi vaste que Off 5th’s.

La plupart des marchandises d’Off 5th sont achetées sur le marché. Une quantité moindre mais toujours significative de marchandises est produite pour Off 5th, et une petite quantité de marchandises est des restes de Saks Fifth Avenue. L’application offre une réduction de 30 à 70% sur le prix de détail suggéré par le fabricant, tout comme les magasins et le site Web Off 5th. Actuellement, Off 5th exploite 89 magasins aux États-Unis et 17 au Canada.

Avec l’introduction d’une application de magasinage, Saks Off 5th est un Johnny-come-récemment dans le monde de la vente au détail. «Lorsque j’ai rejoint la 5e organisation Saks Off il y a 13 mois, il était très clair pour moi que nous avions une opportunité significative de soutenir notre croissance numérique», a expliqué Thomas. «La première priorité était de convertir le site Web en une plate-forme plus stable avec la bonne expérience utilisateur. Une fois que cela a été fait, il y a eu des suivis évidents. Nous suivons une feuille de route ciblée. »