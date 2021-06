Saks Off 5th se sépare du commerce électronique et de la vente au détail – WWD

Saks Off 5th suit les traces de son homonyme, se séparant de son activité de commerce électronique et envisageant une croissance importante avec un nouveau soutien.

La société mère Hudson’s Bay Co. s’est associée à l’investisseur Insight Partners pour établir l’entreprise de commerce électronique Saks Off 5th en tant qu’opération autonome.

Insight a investi 200 millions de dollars dans Saks Off 5th, l’évaluant à environ 1 milliard de dollars et mettant en lumière la valeur potentielle des opérations numériques d’un certain nombre de détaillants de mode.

Le site de luxe à bas prix se lance avec une certaine dynamique.

« Depuis le début de l’année, l’activité numérique de Saks Off 5th est en hausse de plus de 100 % par rapport à la même période en 2019 », a déclaré Richard Baker, gouverneur, président exécutif et chef de la direction de HBC, dans une interview.

Baker a déclaré que HBC avait investi dans l’infrastructure de traitement et de technologie pour l’entreprise, mais que maintenant Saks Off 5th peut se charger, attirant plus de talents avertis en numérique et se concentrant plus spécifiquement sur le potentiel du commerce électronique.

Avec la décision de Baker de créer des sociétés de commerce électronique indépendantes pour le prix plein et le prix réduit de Saks, la vente au détail a essentiellement bouclé la boucle, revenant aux premiers jours de la vente en ligne lorsque les grands détaillants ont créé des sociétés de commerce électronique indépendantes avant de les absorber plus tard. dans une ruée omnicanale.

Aujourd’hui, le commerce électronique n’est pas seulement en croissance, mais prend une place décisive dans la mode.

“Ces entreprises sont devenues trop grandes et vous avez besoin d’une équipe distincte et d’investisseurs distincts axés sur chacune de ces entreprises”, a déclaré Baker. « Les investisseurs ont des attentes différentes sur chacun d’entre eux… Vous avez besoin d’une équipe de type numérique.

“Je suis sûr que vous verrez, au fil du temps, d’autres personnes de l’industrie suivre la route que nous avons tracée ici”, a-t-il déclaré.

L’accord Saks Off 5th reflète la structure du partenariat que HBC a utilisé cette année pour refaire Saks Fifth Avenue. Dans cette transaction, l’activité de commerce électronique de Saks a été scindée en tant qu’entité autonome alors qu’Insight a injecté 500 millions de dollars dans l’entreprise pour une valorisation de 2 milliards de dollars.

Des sources s’attendent à ce que les deux partenariats – pour Saks et Saks Off 5th – aboutissent à terme à des offres publiques initiales.

Le commerce de détail de 105 portes de Saks Off 5th reste la propriété exclusive de HBC et passera désormais par O5, bien que les consommateurs ne devraient pas remarquer beaucoup de différence, car les deux entreprises continueront de travailler ensemble pour offrir une expérience de magasinage transparente. Le marketing et le merchandising pour les deux entreprises seront dirigés par Saks Off 5th pour aider à présenter un front uni pour les acheteurs.

Paige Thomas, qui a rejoint Saks Off 5th en tant que présidente en février 2020, dirigera l’activité de commerce électronique en tant que présidente et chef de la direction. Et Rob Brooks, auparavant directeur de la clientèle de Saks Off 5th, dirige désormais O5 en tant que président.

Le 5ème mouvement de Saks Off préparera l’entreprise à s’attaquer à l’espace encore sous-développé du hors-prix numérique – deux facettes de l’industrie qui ont considérablement augmenté, mais pas ensemble, car le hors-prix est encore en grande partie une affaire de brique et de mortier .

« Sans aucun doute, nous pensons qu’il s’agit d’une opportunité inexploitée », a déclaré Thomas. « Il y a très peu de concurrents qui sont dans l’espace en ligne hors prix. D’autres grands détaillants qui ont en fait des prix réduits, ils ne jouent pas en ligne et ils disent assez clairement qu’ils ne joueront pas dans cet espace. Nous connaissons très bien ceux qui proposent des offres en ligne hors prix et nous pensons que nous pouvons être plus grands.

“Il existe des tendances très réelles de l’industrie qui appellent la croissance de l’Internet, la croissance du luxe, la croissance de la valeur et lorsque vous mettez ces choses ensemble, c’est là que Saks Off 5th est particulièrement bien placé pour gagner”, a déclaré Thomas.

“Nous avons un accès incroyable à des marques hautement désirables”, a-t-elle déclaré. “Nous nous décrivons comme assis dans un fossé dans l’espace en ligne hors prix.”

L’entreprise se diversifie également davantage. Saks Off 5th a ajouté 200 marques au cours de la dernière année et prévoit de doubler ce chiffre à l’avenir. Saks Off 5th propose un assortiment constant de produits toujours disponibles, puis quelques surprises se sont mélangées, donnant à cette chasse au trésor l’impression que les hors-prix avaient l’habitude d’attirer des clients, a-t-elle déclaré.

Et Thomas et son équipe ont un nouveau soutien alors qu’ils vont reprendre/créer un nouveau monde.

« Il existe une opportunité de croissance de catégorie dans le luxe hors prix, et nous pensons que Saks Off 5th s’est taillé une position différenciée sur un marché mal desservi », a déclaré Deven Parekh, directeur général d’Insight Partners. « Nous avons toujours été impressionnés par l’équipe de direction de Saks Off 5th et par leur concentration sur le développement d’une expérience de commerce électronique sans précédent. Nous sommes impatients de travailler avec HBC sur ce nouveau partenariat alors qu’ils continuent de s’appuyer sur l’élan et la trajectoire de croissance de Saks Off 5th.

Franz-Ferdinand Buerstedde, directeur général de la société de capital-investissement Rhône et membre du conseil d’administration de HBC, a déclaré : « Il s’agit d’une autre étape majeure de notre partenariat avec Richard Baker chez HBC et Insight Partners. Paige Thomas et son équipe de Saks Off 5th ont fait un travail incroyable pour réinventer et transformer l’entreprise en la première destination à bas prix pour les créateurs de mode, à la fois grâce à sa plate-forme numérique florissante et à ses magasins de détail. Les changements annoncés aujourd’hui donneront à l’entreprise le capital, l’expertise et les ressources supplémentaires nécessaires pour poursuivre sa croissance.

