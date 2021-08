Sakuna: Of Rice And Ruin Costume DLC gratuit annoncé pour Story Of Seasons

Déguisez-vous en princesse Sakuna.

Marvelous a annoncé une collaboration spéciale entre Histoire des saisons : pionniers d’Olive Town et Sakuna : Du riz et de la ruine. Le mois prochain, le 15 septembre, les joueurs de SoS pourront recevoir jusqu’au 30 mars 2022 un costume téléchargeable « gratuit » basé sur « La tenue céleste de la princesse Sakuna ».

Étonnamment, ce n’est pas le premier crossover pour Sakuna: Of Rice and Ruin. Le mois dernier, de tout nouveaux spiritueux basés sur le jeu de la riziculture ont été ajoutés à Super Smash Bros. Ultimate. Si vous souhaitez en savoir plus sur Store of Seasons: Pioneers of Olive Town, n’oubliez pas de consulter notre critique.

