Sakuna: Of Rice And Ruin obtient sa propre figurine Nendoroid

Image: GoodSmile

La princesse Sakuna est partout ces jours-ci – Smash Bros, Story of Seasons et Metallic Child – ce qui est sans aucun doute dû à sa popularité. Sakuna: Of Rice and Ruin s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, sans aucun doute grâce à la lenteur de la culture du riz.

Maintenant, la princesse Sakuna se dirige vers un autre endroit : votre étagère. Une nouvelle figurine Nendoroid présente la petite déesse elle-même, avec deux plaques faciales (grincheuses et joyeuses), une figurine de son compagnon, Tama, ses armes kuwa et kama, son chapeau, son écharpe et son masque, et un bol de riz avec des baguettes.

La Nendoroid Sakuna est disponible en précommande jusqu’au 30 septembre et sera expédiée en mai prochain. Elle coûte 68,99 $ sur le site américain GoodSmile et 6 800 sur le site japonais. Toute personne originaire de pays autres que le Canada, les États-Unis et le Japon peut consulter les magasins partenaires de GoodSmile ici.

Maintenant, regardez la petite Sakuna :