Sakura NFT donne une touche numérique aux œuvres d’athlètes et de sportifs

Les NFT sont devenus une industrie de plusieurs milliards de dollars, avec des collectionneurs d’art et des chasseurs de souvenirs offrant des millions de dollars pour des œuvres numériques raréfiées et des souvenirs de superstars de nombreux domaines, notamment la musique, l’art, le cinéma et le sport.

Ce secteur a déclenché une ruée mondiale d’artistes et d’investisseurs cherchant à prendre part à l’action. Ces actifs numériques permettent aux artistes et aux créateurs non seulement de gagner plus d’argent, mais également de nouer de nouveaux liens avec leur public.

Les TVN ne se limitent pas à permettre aux artistes de vendre leur travail. Les jetons numériques bouleversent un large éventail d’industries qui dépendent depuis longtemps des méthodes commerciales traditionnelles. Les NFT donnent aux choses une tournure numérique d’une manière qui était auparavant inimaginable.

Sakura est un projet blockchain NFT qui aidera les célébrités, les influenceurs, les athlètes, les musiciens et les artistes à créer leurs propres objets de collection. Sakura a pour mission de consolider les NFT en tant qu’industrie importante dans le monde de la blockchain.

Le projet construit un marché NFT basé au Japon qui vise à symboliser les œuvres d’athlètes et de célébrités populaires. Il est principalement conçu pour ceux qui sont actifs à l’époque et pour les personnes bien connues, ainsi que pour les artistes qui souhaitent partager leurs photographies, films et autres éléments avec le monde.

Sakura s’est imposé comme une plate-forme de marque qui continuera à se développer régulièrement dans un proche avenir, à mesure que le secteur NFT se rapproche de l’acceptation généralisée.

Dans une certaine mesure, la rareté est le moteur du marché NFT. Sakura formera des partenariats avec des athlètes et des célébrités bien connus pour aider à symboliser et à monétiser les meilleurs moments de leur vie et de leur carrière, les rapprochant ainsi de leur base de fans. Un projet de blockchain nommé XRI travaille sur le développement de la plate-forme SAKURA NFT.

XRI est un projet qui vise à fournir une infrastructure décentralisée aux utilisateurs individuels d’Internet afin d’agir comme le lien entre la technologie blockchain et les données du monde. XRI a pour mission d’apporter des solutions d’entreprise sur le marché des données et également de résoudre de nombreux défis imminents qui ont érodé l’industrie des données et, en tant que tel, XRI travaillera avec Sakura pour fournir sa plate-forme NFT.

Sakura est la première à participer à la course à l’or NFT.

Presque tout le monde semble suivre le modèle régulier d’émission de NFT, cependant, Sakura cherche à changer le cours des choses sur la façon dont les NFT pourraient être évalués. Commentant le caractère unique de la spécificité du marché Sakura NFT, en disant :

« Nous avons appris du système de crypto-monnaie que l’or peut circuler sans avoir besoin de transporter des billets de banque. Il marque le début d’un nouvel étalon-or. Sakura Japon collaborera avec Arca Degussa pour créer le premier système de distribution d’or au monde. En conséquence, GOLD DEBIT NFT sera bientôt disponible. Il s’agit d’un produit où vous pouvez acheter un NFT avec GOLD DEBIT, ce qui vous permet d’ajouter de la valeur en or au NFT afin de maintenir les prix du NFT et de la crypto-monnaie stables.

Malgré le fait que les NFT deviennent de plus en plus courants, ils restent inextricablement liés à l’écosystème crypto et donc vulnérables à la volatilité du marché. L’invention de Sakura apportera de l’or aux NFT, stabilisant ainsi le flux de prix des NFT de Sakura. Cela peut changer la donne pour l’ensemble de l’industrie NFT et un tremplin pour de nouvelles idées. Sakura saisit toutes les opportunités pour s’imposer comme un choix populaire.

Un regard sur les récents partenariats de Sakura

Sakura a signé un certain nombre d’athlètes et de célébrités, ajoutant à ses listes d’athlètes. Cela a été annoncé dans un article de blog :

« La plate-forme SAKURA NFT est une plate-forme fournissant diverses fonctions liées aux NFT, dans lesquelles elles ont révélé de nouvelles informations sur un grand coureur automobile, Ai Miura »

Le premier contrat avec Ai Miura, servira presque certainement de tremplin pour d’autres partenariats majeurs à l’avenir. Ai Miura est un pilote de course japonais. Elle a été la première Japonaise à remporter une course de Formule 3.

Ai Miura a remporté le premier champion japonais de Formula 3 Racing Series dans l’histoire de la série en 2014. Elle a également remporté la FIA Solar Car Race Suzuka, la Coupe KYOJO et la VCR Vita. Elle a participé à la Formula Regional Japan, au Super Taikyu et au Mini Challenge Japan en 2020.

Ce partenariat est le premier de ce qui pourrait être une succession de partenariats avec des athlètes de classe mondiale, une communauté axée sur la blockchain de fans d’eSports, de joueurs, d’artistes numériques et d’activistes de la crypto-monnaie.