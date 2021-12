Sakura Santa remplit des bas avec, Ahem, Cheer Festive On Switch ce Noël

Image : Gamuzumi

C’est cette période de l’année où les liens de vacances inondent le Switch eShop, bien que ce dernier ajout à la vitrine numérique de Nintendo soit un peu plus racé que le tarif festif habituel. Oui, encore plus que Traqueur du Père Noël, une application qui suit le Père Noël alors qu’il fait le tour du monde la veille de Noël. Vous ne pouvez pas être beaucoup plus racé que ça, sûrement ?

Eh bien, il semble que vous le pouvez ! Venant de Winged Cloud, développeur de Souhaitez-vous gérer un idol café ? et des dizaines de titres de la série ‘Sakura’, Sakura Santa est maintenant disponible sur Switch eShop.

C’est un roman visuel sur le thème des vacances qui suit les escapades festives de Koji, un étudiant qui se sent seul après avoir quitté la maison pour étudier à l’université. Un voyage dans un sanctuaire et un souhait plus tard et le type solitaire est inondé de belles femmes vêtues de toutes sortes de vêtements de Noël (ou non) et il doit décider avec lequel des trois candidats séduisants il va passer les vacances.

Le texte de présentation des relations publiques met en évidence des fonctionnalités telles que « Belles filles et romance », « Bel art anime » et « Plusieurs chemins d’histoires ». Le jeu est disponible sur Steam depuis 2015, et bien qu’une recherche rapide sur Google affiche plusieurs exemples de l’art anime susmentionné montrant les filles dans divers états de déshabillage de fête, il s’agit d’un site familial. En tant que tel, nous nous en sommes tenus aux captures d’écran que Nintendo UK se sent à l’aise de présenter sur son site Web :

Images : Gamuzumi

Sakura Santa a été lancé sur Switch eShop le 16 décembre au prix de 9,99 USD, GBP et EUR, bien qu’il bénéficie d’une réduction de 20 % jusqu’au 6 janvier. Faites-nous savoir ci-dessous si vous allez explorer ses charmes de Noël cette saison des fêtes.

Hé, ça ne peut pas être pire que le film Last Christmas, non ? Non pas que ce film était «mauvais» en soi – cela ressemblait à une expérience d’improvisation surréaliste qu’Emma Thompson a menée en écoutant Wham! sous l’influence d’un lait de poule psychédélique.

Sérieusement, avez-vous vu Noël dernier ? C’est la chose la plus étrange que nous ayons vue depuis des années. En tous cas. Jeux vidéo.