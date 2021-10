Sakurai célèbre la liste complète de Super Smash Bros. Ultimate avec des captures d’écran DLC

Image : Nintendo

Eh bien c’est ça. L’énorme liste de Super Smash Bros. UItimate est enfin complète avec Sora de Kingdom Hearts rejoignant officiellement les rangs.

Cela a été un sacré tour avec des ajouts de personnages réguliers, des apparitions directes et des spéculations sauvages alimentant le battage médiatique pour le jeu depuis son lancement en 2018. Cependant, toutes les bonnes choses doivent avoir une fin, et Ultimate est maintenant terminé et dépoussiéré.

Pour marquer l’occasion, le réalisateur de la série Masahiro Sakurai a partagé une paire spéciale de captures d’écran qui nous rappellent toutes les révélations de personnages que nous avons appréciées au cours des deux dernières années. La liste était déjà assez bonne avant, mais nous avons eu droit à des combattants DLC craquants, n’est-ce pas?

Passe de combat Vol.2 & Vol.1. pic.twitter.com/ZMBbBE1Hph— 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 19 octobre 2021

Comme vous vous en doutez, Sakurai avait également passé les derniers jours à préparer l’arrivée de Sora avec de superbes écrans :

pic.twitter.com/Xz2gc1vC5T— 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 17 octobre 2021

pic.twitter.com/34XueuDcDR— 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 18 octobre 2021

Sora est maintenant disponible en téléchargement !

J’espère que vous apprécierez tous.#SmashBrosUltimate !!

#スマブラSP pic.twitter.com/eSqcLmWA3D — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 19 octobre 2021

N’oubliez pas que la mise à jour de la version 13.0.0 de Super Smash Bros. Ultimate est maintenant en ligne (les notes de mise à jour complètes peuvent être trouvées ici), et assurez-vous de voter dans notre sondage qui demande quelle quantité de DLC de Smash vous avez décidé de récupérer en cours de route.