Sakurai encourage tout le monde à regarder Smash Bros.’ révélation du personnage final “même si vous ne jouez pas”

Le dernier personnage à venir Smash Bros. Ultimate a le poids du monde sur ses épaules – et directeur de jeu Masahiro Sakurai le sait. Dans un nouveau tweet, le développeur notoirement travailleur a encouragé les fans de jeux du monde entier à se brancher sur la révélation finale du personnage, “même si [they] ne jouez pas le jeu ». Ça va être quelque chose de spécial, non ?

Dans un tweet, Sakurai a noté que le personnage allait être intéressant pour les fans de jeux, quel que soit leur intérêt pour Smash Bros. en particulier.

“Dans une seule journée, le dernier combattant de Smash Bros. Ultimate sera annoncé”, a-t-il déclaré. “Même si vous ne jouez pas au jeu, si vous êtes intéressé par le jeu, je vous recommande de le regarder.”

Dans un tweet de suivi, il a ajouté : « Le nouveau combattant peut être un personnage que vous ne connaissez pas ou différent de ce à quoi vous vous attendiez. Mais j’espère que vous apprécierez l’émission elle-même et que je me suis amusé à l’enregistrer. (Par VGC).

Ce sera le dernier personnage ajouté à la liste de Super Smash Bros. Ultimate, et s’ajoutera à un ensemble varié de personnages DLC – dont Kazuya de Tekken, Persona 5’s Joker et Final Fantasy 7’s Sephiroth – qui ont rejoint le jeu depuis sa sortie de retour en 2018.

“Enfin, le prochain combattant DLC sera le dernier”, a réitéré Sakurai en juin. « Il n’y en aura plus après ça. Il faudra un certain temps avant cette annonce, mais elle sera disponible cette année comme prévu, alors soyez patient. Il semble que l’équipe devra terminer ce projet à la maison, jusqu’à la fin. »

Il convient de mentionner que le nouveau personnage DLC portera la liste à 82 personnages – nous ne blâmons pas Nintendo d’avoir terminé le développement à ce stade. Le jeu est célèbre pour ses croisements et son insistance à intégrer des personnages de tous les coins du jeu dans le titre, nous sommes donc ravis de voir d’où le développeur s’est inspiré, cette fois.

Pendant la diffusion, vous pouvez vous attendre à ce que Sakurai montre comment le combattant joue et discute des objectifs de l’équipe lors de sa conception / de ce que le nouveau combattant apporte à la table. Nous verrons également les clients Mii du combattant et, bien sûr, la date de sortie.

Le spectacle démarre à 7h PT / 10h HE / 15h UK le 5 octobre.