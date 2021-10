Sakurai explique comment Sora s’est retrouvé dans Smash Bros.

Lorsque Sora a été présenté comme le dernier combattant jouable pour Smash Bros. Ultimate de Switch, les fans ont été étonnés qu’une telle collaboration ait pu se produire entre Nintendo, Disney et Square Enix. Maintenant, le créateur de Smash Bros., Sakurai, a expliqué dans une chronique hebdomadaire de Famitsu comment l’accord a été conclu, comme l’a rapporté Kotaku.

« Comme je pense que certains peuvent l’imaginer, les barrières pour que Sora entre dans la bataille étaient assez élevées », a reconnu Sakurai dans sa chronique. « Même si les attentes des joueurs étaient grandes, je pensais honnêtement que c’était impossible. »

Lecture en cours : bande-annonce de Super Smash Bros. Ultimate Sora Reveal

La saga a commencé avec Sora devenant le personnage le plus demandé dans Smash Ultimate’s Fighter Ballot – ce que Nintendo n’a pas révélé à l’époque, car l’équipe pensait qu’il serait fondamentalement impossible de faire entrer le personnage de Kingdom Hearts dans Smash. Le concept n’a commencé à paraître un peu plus probable qu’après que Sakurai a rencontré par hasard un représentant de Disney lors d’une soirée de remise des prix, qui a déclaré qu’ils aimeraient voir Sora se joindre à la bataille.

Cette réunion a été suivie de négociations officielles, qui ont dû impliquer Disney, Square Enix et Nintendo, qui ont tous eu leur mot à dire sur la façon dont Sora serait représenté dans Smash Bros. « La supervision de Disney et de Square Enix est requise pour tout ce que Sora fait », a expliqué Sakurai. « On avait l’impression que les différents obstacles étaient élevés, et en réalité, il y avait diverses règles en place pour que le développement aille de l’avant. »

« Le premier modèle Sora que l’équipe Smash a envoyé à Disney/Square Enix était de très haute qualité et il n’y avait pas beaucoup de problèmes », a plaisanté Sakurai, traduit par Kody Nokolo sur Twitter. « Je plaisante. C’était assez difficile. » Il a mentionné qu’il était particulièrement difficile d’adapter le style de combat Kingdom Hearts de Sora pour qu’il fonctionne avec le gameplay de combat plus rapide de Smash Bros., mais qu’il pense qu’ils ont finalement réussi.

