Sakurai invite tout le monde à regarder la révélation finale de Smash, que vous jouiez ou non au jeu

in

Image : Nintendo

Nous sommes juste à un jour d’apprendre qui prendra ce dernier emplacement de personnage dans Super Smash Bros. Ultimate, et le réalisateur de la série Masahiro Sakurai semble plutôt excité – et osons-nous dire confiant? – sur le spectacle.

S’exprimant sur les réseaux sociaux ce matin, Sakurai a invité tous les fans de jeux, “que vous soyez un joueur de Smash Bros. ou que vous aimiez simplement les jeux”, à regarder la présentation de demain.

Encore un jour avant l’annonce du dernier combattant DLC pour Super Smash Bros. Ultimate.

Que vous soyez un joueur de Smash Bros. ou que vous aimiez simplement les jeux, assurez-vous de vous connecter!https://t.co/gV1B8eYROw— 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 4 octobre 2021

Dans un autre tweet, remerciant @PushDustIn pour la traduction, Sakurai dit qu’il a “vraiment apprécié” l’enregistrement de cette dernière émission :

“Vous ne connaissez peut-être pas le nouveau combattant, ou il peut être différent de vos attentes personnelles. MAIS, nous espérons que vous apprécierez ce jeu télévisé et la diffusion elle-même ! J’ai vraiment apprécié l’enregistrement de l’émission.”

Naturellement, les fans ont déjà commencé à spéculer sur qui sera le combattant et si Sakurai a laissé des indices dans son message. Nous sommes à peu près certains que ce n’est pas le cas, mais il semble s’adresser à un public de joueurs plus large, indiquant peut-être que le combattant pourrait être un personnage populaire et bien connu.

Pas plus tard qu’hier, le compte Twitter officiel de Super Smash Bros. a également encouragé les fans à laisser libre cours à leur imagination.

Nous le saurons une fois pour toutes demain, alors assurez-vous de revenir avec nous juste avant 15 heures BST car nous organiserons la grande révélation en direct ici sur Nintendo Life. Qui cela sera?!