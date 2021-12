Sakurai pense qu’il a pu « achever complètement » la mission finale d’Iwata

Image : Nintendo

Comme vous vous en souvenez peut-être, Super Smash Bros. Ultimate était la « mission finale » assignée à Masahiro Sakurai par feu Satoru Iwata.

L’entrée Switch est devenue un énorme succès et s’est vendue à plus de 25 millions d’exemplaires dans le monde. Après la sortie du jeu, la « prochaine mission » de Sakurai était de publier tous les DLC, et il l’a également fait maintenant.

La mission est-elle enfin terminée ? Dans une interview par e-mail avec IGN, Sakurai a confirmé qu’il avait terminé la mission d’Iwata :

« Oui, je crois que j’ai pu accomplir pleinement cette mission. »

Quant à la suite, Sakurai n’est toujours pas tout à fait sûr de son avenir. Dans la même interview, il a déclaré que si Nintendo lui demandait de créer un autre jeu Smash, il y penserait.

Dans le même temps, il « ne peut pas nécessairement continuer » sur la voie de la création de plus de jeux, mais pourrait toujours rester dans l’industrie des jeux. Il veut « garder l’esprit ouvert » et envisager toutes les possibilités de ce qui pourrait suivre.

Au moins maintenant, il a terminé sa « dernière mission » et nous sommes sûrs qu’Iwata serait fier.