Sakurai pense qu’il est probablement préférable de l’oublier pendant un moment

Masahiro Sakurai a pu terminer Smash Bros. Ultimate cette année, mais à partir de maintenant, il n’est pas vraiment sûr de la suite.

Bien qu’il ne pense pas à un nouveau Smash Bros. entrée en ce moment, cela ne veut pas dire qu’il en exclura une. Il n’est même pas sûr non plus s’il continuera nécessairement sur la voie de la création de jeux, mais resterait probablement dans l’industrie d’une manière ou d’une forme s’il devait s’éloigner du développement.

Maintenant, dans une interview plus récente avec 4Gamer, Sakurai a partagé une petite mise à jour – conseillant aux fans de l’oublier pendant un moment (en d’autres termes – arrêtez de demander quelle est la prochaine étape), car s’il fait autre chose, quoi que ce soit prendra probablement un certain temps.

Voici la citation complète, avec l’aimable autorisation d’une traduction de Kody Nokolo :

« Faire autre chose va prendre un certain temps, il est donc probablement préférable de m’oublier pendant un moment. »

La dernière question est de savoir s’il a un message pour les lecteurs de 4Gamer, mais il dit qu’il n’a vraiment rien à dire à part ceci :

Bien que cela puisse inquiéter certains, ce n’est pas la première fois que nous entendons quelque chose comme ça de la part d’un développeur japonais. Lorsque Hideki Kamiya de Platinum recevait un grand nombre de questions sur Baïonnette 3 il a également dit aux fans de simplement l’oublier.

Sakurai est plutôt actif sur les réseaux sociaux, donc si vous êtes curieux de voir ce qu’il fait, vous pouvez toujours visiter sa page Twitter. Ces derniers temps, il a acheté une Xbox Series X et a également manifesté son intérêt pour le titre GOTY, It Takes Two.

Qu’aimeriez-vous voir ensuite de Sakurai ? Un nouveau jeu, un autre Smash, autre chose ? Commentaires ci-dessous.