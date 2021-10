Sakurai révèle comment une rencontre fortuite a conduit à Sora dans Smash Bros. Ultimate

Image : @Sora_Sakurai

Après des demandes en cours, Sora de Kingdom Hearts a rejoint Super Smash Bros. Ultimate plus tôt cette semaine en tant que combattant DLC final.

Pour beaucoup de fans, cela semble encore trop beau pour être vrai, alors comment cela s’est-il passé exactement ? Dans la dernière chronique de Sakurai (traduite par @PushDustIn et @KodyNOKOLO), le directeur de Smash explique en détail comment tout s’est déroulé. S’il était clair que Sora était un favori des fans après les résultats du Fighter Ballot, Sakurai lui-même pensait toujours que ce serait très improbable.

C’était jusqu’à ce qu’il ait un jour une rencontre fortuite avec un représentant de Disney dans un certain lieu de remise des prix – qui a déclaré qu’ils étaient tous pour l’ajout de Sora à la liste des étoiles. Cela a ensuite apparemment conduit à de nombreuses « discussions longues et minutieuses » entre Square Enix, Nintendo et Disney.

À partir de là, Sakurai a apparemment dû suivre de nombreuses directives et surmonter de nombreux obstacles lors du développement du personnage. Son équipe a également eu quelques difficultés à créer le personnage :

« Le premier modèle Sora que l’équipe Smash a envoyé à Disney / SE était de très bonne qualité et il n’y avait pas beaucoup de problèmes… je plaisante. C’était assez difficile. »

Dans la même chronique, Sakurai a également mentionné comment Fighters Pass 2 était initialement prévu pour n’avoir que cinq personnages – comme le Fighters Pass original jusqu’à ce que l’ajout de Sora soit approuvé par les supérieurs.

Êtes-vous content que Sora soit finalement devenu Super Smash Bros. Ultimate ? Que pensez-vous de ce dernier combattant DLC au combat ? Laissez un commentaire ci-dessous.