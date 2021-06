Salac occupera la place de Dupasquier dans le GP de Prustel

24/06/2021 à 16h01 CEST

le Carxpert Prüstel GP et le philippe salac rejoindront leurs forces pour la deuxième partie de la saison 2021 de Moto3. Après avoir été ensemble à leurs débuts de recrue en 2019, le pilote tchèque et l’équipe allemande se sépara. Maintenant, après les vacances d’été et de Michelin Styrie GP, Salac Il succèdera à son ami Jason Dupasquier, décédé dans un accident au Mugello. Le Tchèque quitte l’équipe Snipers et courra à Prustel pour le reste de la saison, partageant la boîte avec Ryusei Yamanaka.

Salac, qui a pris la pole position en Allemagne samedi dernier et est 13e du championnat, travaillera avec son ancien team manager Stefan Kirsch.

Philippe Salac :“Je tiens à remercier Florian et tout le PrüstelGP de m’avoir donné cette opportunité, après que le Snipers Team et moi-même avons décidé de nous séparer. Je suis très heureux car l’équipe s’est avérée forte cette année et je vais travailler avec des gens que j’ai déjà sais depuis 2019 je suis persuadé que j’aurai une adaptation rapide avec KTM et j’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure.Florian Prüstel – Chef d’équipe :“Après quelques semaines très difficiles pour nous, nous sommes impatients de travailler à nouveau avec Filip Salac du GP de Styrie à la fin de cette saison. Nous nous sommes séparés fin 2019 et il est allé à l’équipe Snipers sur la moto Honda . Nous pensons que Filip est un bon pilote performant et qu’il peut s’adapter très rapidement à la KTM. Comme il était un ami proche de Jason, il lui sera difficile de conduire sa moto, mais je suis sûr que ce sera une forte motivation pour lui. “