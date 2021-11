Salade de tomates de Mars

21/11/2021 à 19:53 CET

Une équipe scientifique de Floride a ouvert la voie à les futurs colons de Mars peuvent manger des tomates fraîches avec la collaboration de la marque Heinz, qui a également réalisé une Version « martienne » de leur ketchup populaire et emblématique.

Dirigée par Andrew Palmer, professeur agrégé de sciences biologiques, une équipe de l’Aldrin Space Institute en Floride (USA) est parvenue, à l’aide de semences fournies par Heinz, à faire pousser des tomates dans des conditions similaires à celles de la planète rouge dans un installation fermée et éclairée artificiellement.

L’équipe a d’abord passé plus de 2 000 heures sur une étude pilote de 30 plantes, puis a cultivé environ 450 plantes dans des seaux individuels, en étroite collaboration avec Heinz tout au long du processus.

Une question à répondre

L’objectif principal de cette recherche est d’aider à « comprendre ce qui est nécessaire pour produire de la nourriture sur Mars », a déclaré Palmer à Efe de Melbourne (côte est de la Floride) dans une interview accordée à Zoom. Palmer dit que la science doit avoir répondu à cette question avant que la colonisation de Mars ne soit une réalité, ce qui devrait dans environ 30 ans, car l’un des problèmes les plus compliqués est celui de nourrir les colons.

Mars est à sept mois de notre planète et avec ce que l’on sait à ce jour sur sa surface est impensable de penser à produire des légumes comme sur Terre, ajoute-t-il. « Pas avec cette atmosphère, cette température et ce rayonnement », souligne ce scientifique qui entrevoit une scène qu’il reconnaît et qui ressemble aujourd’hui à de la science-fiction : placer des installations comme la Maison Rouge sur Mars, dans laquelle son équipe a fait pousser des tomates, et laisser ses Je gère des robots fermiers avant d’envoyer les colons.

Ces robots, dit-il, sont quelque chose sur lequel les étudiants de Florida Tech travaillent déjà, comme est connu le Florida Institute of Technology, auquel appartient l’Aldrin Space Institute, qui doit son nom à l’astronaute Buzz Aldrin, qui, avec Neil Armstrong , a marché sur la Lune lors de la mission Apollo 11.

Bien que Palmer estime que la plupart de la nourriture que les colons recevront sIl a été préparé et il arrivera de la TerreIl faudra aussi avoir une « alimentation complémentaire » comme les légumes qui peuvent être produits sur Mars. À cet égard, il dit que son équipe réfléchit déjà à faire des expérimentations avec « un autre couple de légumes », en plus de continuer à explorer la culture de la tomate pour l’améliorer.

Régolithe et lumière led

Le projet a duré au total deux ans, dont près de six mois pour la culture de la tomate, de la plantation à la récolte, dans la soi-disant Maison Rouge, installée dans le Center for Advanced Manufacturing and Innovative Design de Florida Tech, dans la ville de Palm Bay.

Environ 7 800 livres (plus de 3 500 kilos) de régolithe, un type de poudre du désert de Mohave (USA) qui a caractéristiques similaires à celles du sol martien éclairage LED actuel et puissant. Un contrôle constant de la température et un arrosage régulier ont également aidé les tomates à pousser de manière optimale.

« Ils sont riches et ont un arôme impressionnant« , dit Palmer lorsqu’on l’interroge sur ces tomates avec lesquelles Heinz a fait un ketchup spécial qui, parce qu’il est expérimental, n’aura l’occasion de goûter que certaines personnes liées à l’entreprise, car il ne sera pas commercialisé.

L’« édition Marz », avec la fin zeta de Heinz au lieu de la fin qui porte le mot « Mars » (Mars en anglais), est le résultat supplémentaire de l’une des enquêtes les plus vastes et les plus prolongées sur le défis et opportunités pour la production alimentaire sur la planète rouge. « L’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est de savoir comment cultiver dans des conditions de sol moins idéales, et ce projet pourrait nous aider à découvrir des moyens de résoudre ce problème », a déclaré Gary King, directeur de l’agriculture de Kraft Heinz, dans un communiqué.

Selon Palmer en réponse à une question d’Efe, la culture expérimentale de tomates dans des conditions martiennes peut également aider dans des situations difficiles qui peuvent survenir sur terre en raison des conditions météorologiques ou d’autres facteurs.

L’astrobiologiste, comme l’appelle Florida Tech, affirme qu’un avantage d’avoir travaillé avec une marque alimentaire reconnue est que maintenant ils savent non seulement que les tomates peuvent être cultivées dans un environnement similaire à celui de Mars, mais aussi sa consommation est sans danger.

Sur les quatre variétés de tomates du vaste catalogue de semences de Heinz qui ont été présélectionnées pour l’expérience, deux ont finalement été choisies, afin d’avoir « une plus grande récolte », a expliqué King dans le communiqué. Bien que le projet ait produit des centaines de tomates, le programme élargi, contrairement à l’effort pilote de moindre envergure, a produit moins de tomates que prévua déclaré Palmer, qu’il considère comme un signe des défis d’obtenir une lumière, une température et une irrigation adéquates dans les grands espaces de culture.

« Ce processus n’en est pratiquement qu’à ses balbutiements », souligne le scientifique, qui considère, maintenant qu’il est terminé, qu’il pose plus de défis qu’il ne l’avait prévu au départ. « Mais ce n’est pas une raison pour penser que nous ne pouvons pas le faire », dit-il avec assurance.