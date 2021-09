Salah, à la recherche des archives de Didier Drogba

30/09/2021 à 15h30 CEST

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a marqué un doublé lors de la victoire 1-5 à l’extérieur contre Porto lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les hommes de Jürgen Klopp n’ont pas pris le pouls et ils n’ont pas failli : ils ajoutent six points sur six possibles et restent en tête du groupe B. Le double match contre l’Atlético de Madrid marquera les aspirations des deux dans la compétition.

L’Egyptien, qui est l’un des joueurs les plus décisifs de ce Liverpool, Il a atteint la trentaine de buteurs en Ligue des champions : il totalise 35 buts et est déjà le deuxième meilleur buteur africain dans cette compétition devant Samuel Eto’o (30 ans) et n’est qu’à neuf buts de chasser Didier Drogba., qui mène avec un total de 44.

30 – Mohamed Salah est devenu le troisième joueur africain à marquer 30 buts ou plus en UEFA Champions League, après Didier Drogba (44 ans) et Samuel Eto’o (30 ans). Roi. pic.twitter.com/UdkULTkZ6e – OptaJoe (@OptaJoe) 28 septembre 2021

L’ancien joueur de l’AS Roma a subi une métamorphose totale avec Jürgen Klopp à Anfield. L’entraîneur allemand l’a rapproché de la définition et l’Egyptien est déjà l’un des joueurs les plus historiques de Liverpool : il totalise 133 buts et 49 passes décisives en 211 matches officiels..

Retrouver le niveau d’antan

Liverpool 2021/22 n’a rien à voir avec la saison dernière. Avec un grand nombre d’absences sur le parcours et un niveau de jeu loin de sa meilleure version, les Britanniques étaient loin de la bagarre pour les titres bien qu’étant champion de Ligue des Champions en 2019 et de Premier League en 2020. Les individualités n’ont pas brillé et l’équipe a montré son visage le plus apathique et vulnérable.

Pour le lancement de cette nouvelle campagne, Les rouges Ils ont montré que l’équipe et les joueurs continuent de fonctionner : ils ont terminé la Ligue des champions et affrontent le match important contre Manchester City en tant que leaders de la ligue anglaise.. Liverpool Jürgen Klopp revient terroriser le football européen et ils veulent battre les favoris Bayern, Chelsea ou PSG, entre autres.