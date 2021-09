« Salah au PSG ? Mbappé ne sera pas là l’année prochaine…”

21/09/2021 à 20h17 CEST

Steve McManaman, qui a défendu le maillot de Liverpool pendant neuf saisons avant de rejoindre le Real Madrid, a évoqué l’avenir de deux des attaquants les plus en forme du continent. Les Le PSG tente d’étoffer sa dream team et parmi ses futures revendications, figurerait l’Egyptien, qui à son tour, doit négocier sa prolongation de contrat avec le réseau.

Salah a un contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2023 à raison d’environ 240 mille euros par semaine (12,3). On suppose qu’il pourrait demander de doubler ses émoluments, d’où la controverse.

A ce sujet, l’Anglais a affirmé que ceux d’Anfield n’ont pas à céder aux prétentions économiques de leur buteur : “Je ne pense pas que Liverpool doive payer ces salaires. Ce n’est pas facile de commenter ce type d’actualité car il est beaucoup de danse de chiffres, mais si vous demandez vraiment plus d’un demi-million d’euros par semaine, je ne pense pas qu’ils devraient abandonner”, Il a déclaré dans une déclaration à HorseRacing.net.De plus, il a osé prédire que comme Mbappé quittera le club de la capitale française, il a plus d’options pour s’arrêter là. Quelque chose de similaire a été dit de Messi, bien qu’il n’ait pas été possible de préciser : “Mbappé ne sera pas là la saison prochaine et, tant qu’il faut quelques années pour y aller, même Messi n’est pas toujours au PSG”.

Bien sûr, il n’a pas hésité à affirmer que jouer en France serait une étape dans sa carrière : “Mec, on considérerait tous qu’aller en Ligue 1 serait un pas en arrière dans sa carrière, non ? Ce serait succès garanti, oui, car il gagnerait le championnat et la coupe de France, mais c’est sans doute moins qu’en Premier League et ça finit par alourdir le PSG en Ligue des champions.»