Salah bat Cristiano à quelques heures du grand classique du football anglais

22/10/2021 à 18:13 CEST

Betfair

Liverpool a effectué deux visites à Old Trafford lors de la saison 2020-21 et les matchs ne manquaient certainement pas d’excitation avec 11 buts marqués en 180 minutes.. Après avoir été éliminés de la FA Cup grâce à une défaite 3-2 en janvier, les visiteurs ont vengé cette défaite avec une victoire 4-2 en mai en Premier League.

Liverpool a ouvert le score en Coupe grâce à Mohamed Salah, et bien que son tir soit normalement excellent, c’était un but pour l’Egyptien où la passe décisive était peut-être plus impressionnante, United est bon. Alors que les visiteurs tiraient le ballon par derrière, les Red Devils défendaient loin derrière. Cependant, Roberto Firmino a réussi à faire une passe à travers les deux lignes qui ont permis à Salah de marquer le but.

Un favoritisme de plus en plus rouge

Ce précédent et, surtout, le niveau actuel de l’attaquant égyptien se reflètent dans le fait que les parieurs sont très clairs sur le résultat de dimanche à Manchester United et Liverpool.. Pour que Salah marque à tout moment pendant l’affrontement, il est payé 1,8 € par euro pari tandis que Cristiano, à nouveau buteur en Ligue des champions, reste à 2,2 € par euro pari.

Quant au choc lui-même, Liverpool démarre avec un net avantage selon les prévisions de Betfair. Que les rouges gagnent au domicile de leur grand rival est payé à 2,25 € par euro pari alors que la victoire locale reste à 3 €. Un facteur clé pour croire à la victoire des Reds est leur niveau de jeu en Premier. Liverpool a augmenté le nombre de passes décisives et est la plus combinée de toutes les équipes d’Angleterre, de France, d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne..

Avec Salah et Van Dijk dans leur forme la plus pure

Liverpool est son trident, mené par un Mohamed Salah d’une manière extraordinaire et qui mardi contre l’Atlético est devenu le premier joueur « rouge » à marquer en neuf matchs consécutifs, mais si l’équipe d’Anfield est à nouveau de plus en plus la meilleure version de lui-même est aussi parce que Virgil van Dijk est de retour. Peut-être pas encore à son apogée, après neuf mois d’arrêt en raison de la grave blessure au genou qu’il a subie le 17 octobre 2020 après un dur tacle de Jordan Pickford, mais suffisamment pour changer ceux qui l’entourent pour le mieux, à tout Liverpool.

Pas en vain avec son arrivée en janvier 2018 et celle d’Alisson à l’été de la même année, Liverpool a su faire le grand saut en matière de fiabilité et de qualité défensive qui l’ont mené à sa sixième Ligue des champions en 2018-19 et 2019-20 à sa première ligue anglaise depuis 1990 (et premier au format Premier), plus une Supercoupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs.