Salah, buteur préféré du début de saison

18/08/2021 à 09h00 CEST

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a marqué le troisième but de la victoire de Liverpool sur Norwich (0-3) et c’est la cinquième fois consécutive qu’il voit la porte lors de la première de la Premier League, quelque chose que personne n’avait jamais réalisé.. De plus, l’ancien de l’AS Roma a marqué en début de parcours lors de toutes ses saisons en tant que joueur net : 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 et 2021/22.

L’égyptien qui a failli remporter le Soulier d’Or et le Ballon d’Or en 2018, est l’un des acteurs les plus importants du système de l’entraîneur allemand Jürgen Klopp, et l’un des rares moments forts de la saison dernière : a marqué 22 buts en Premier League pour obtenir un billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

5 – Mohamed Salah est devenu le premier joueur à marquer le week-end d’ouverture lors de cinq campagnes consécutives de Premier League. Célèbre. #NORLIV pic.twitter.com/iQdUnKKeZa – OptaJoe (@OptaJoe) 14 août 2021

L’ex également de Chelsea, Bâle ou Fiorentina forme un trident de luxe avec Sadio Mané et Roberto Firmino qui ont remporté la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020. Depuis la saison dernière, le trio a un acteur de soutien de luxe : Diogo Jota, qui a marqué 14 buts en 31 matchs officiels.

Un joueur historique à Anfield

Salah continue de marquer l’histoire avec Liverpool et sous Jürgen Klopp. L’Allemand lui a fourni un contexte idéal pour exploiter et s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs européens modernes. Avec le but marqué contre Norwich, l’Egyptien n’a que quatre points pour égaler Jack Parkinson (130) et entrer dans le top 10 des buteurs de tous les temps à Liverpool..

L’attaquant pourrait même atteindre la huitième place, en possession de Michael Owen (158), s’il maintient le niveau de buts des saisons précédentes.. Avec un total de 204 matches officiels derrière lui, avant de devoir dépasser Harry Chambers, neuvième avec 151 buts.