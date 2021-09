Salah, cinquième joueur le plus rapide centenaire en Premier League

13/09/2021 à 09:37 CEST

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a marqué le premier des trois (0-3) que l’équipe de Jürgen Klopp a enfreint à Leeds United lors de la quatrième journée de Premier League. De cette façon, il a atteint 100 points, 5ème joueur le plus rapide à battre le record avec un total de 162 apparitions, juste derrière Thierry Henry (160).

L’Egyptien, qui la saison dernière était loin de son meilleur niveau, compte trois buts et deux passes décisives en début de saison et maintient Liverpool en tête du classement., avec les mêmes points que Manchester United et Chelsea (10). La victoire contre l’équipe de Marcelo Bielsa renforce la candidature du rouges au titre, auquel aspire également Manchester City.

100 – Mohamed Salah est le 30e joueur à avoir marqué 100 buts en Premier League, avec seulement quatre joueurs atteignant le cap en moins d’apparitions que l’Egyptien. Roi. #LEELIV pic.twitter.com/sSGKd7F9V4 – OptaJoe (@OptaJoe) 12 septembre 2021

L’ancien joueur de l’AS Roma a atteint le centenaire du buteur de l’histoire de la compétition, comme 29 autres joueurs l’ont fait auparavant.. Avec 162 matchs, il est devenu le cinquième joueur le plus rapide à le faire : seuls Alan Shearer (124), Harry Kane (141), Kun Agüero (147) et Thierry Henry (160) l’ont réalisé en moins de temps.

Discours offensant de Jürgen Klopp

Mohamed Salah est arrivé à Liverpool en provenance de la capitale romaine à l’été 2017 en tant qu’ailier qualifié et électrique. Jürgen Klopp, leader du projet sportif, lui a donné un contexte pour briller et l’attaquant s’est catapulté comme l’un des plus grands tueurs de la région et l’une des figures offensives les plus complètes du football britannique et européen..

Candidat au Ballon d’Or et lauréat du Soulier d’Or (2018), l’Egyptien entre dans l’histoire avec Liverpool : n’est qu’à deux buts (128) d’entrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps. Il atteindra les 130 de Jack Parkinson et écrira son nom dans les annales du club en lettres d’or.