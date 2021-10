Salah de haut vol cherche à licencier les Reds lors du choc de la Premier League à 15 heures

Liverpool connaît actuellement une forme époustouflante et cherchera à la maintenir lorsqu’il accueillera Brighton ce week-end.

Les Reds de Jurgen Klopp ont mis cinq contre un terrible Manchester United le week-end dernier alors que Mohamed Salah a fait une émeute à Old Trafford.

Brighton se rend à Liverpool ce week-end pour affronter Salah et co

Maintenant, Brighton, qui a également connu une belle saison jusqu’à présent, se rendra à Anfield pour tenter de faire taire le roi égyptien.

Les Seagulls ont un bon bilan récent contre Liverpool après avoir pris quatre points la saison dernière, dont une victoire 1-0 sur le Merseyside.

Liverpool v Brighton: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League débutera à 15 heures le samedi 30 octobre.

La couverture complète d’Anfield sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 14h30.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires viendront de Ian Danter et de l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Mohamed Salah est dans la forme de sa vie Liverpool v Brighton : l’actualité de l’équipe

Naby Keita et Fabinho pourraient être en forme pour affronter Brighton tandis que Thiago Alcantara est également presque en pleine forme.

James Milner a rejoint Havery Elliott en marge.

Il reste à voir si Sadio Mane reviendra dans la formation de départ après avoir été abandonné sur le banc à Old Trafford.

Brighton sera privé de Dan Burn suite à son problème au genou.

Danny Welbeck et Steven Alzate sont des absents de longue date.

Brighton a reçu de nombreux éloges pour la façon dont ils ont joué cette saison Liverpool v Brighton : faits du match -0 dans ce match exact en février. Après sa victoire 1-0 à Anfield en février, Brighton cherche à remporter des victoires consécutives contre Liverpool dans toutes les compétitions pour la première fois. En effet, les Seagulls n’ont remporté que cinq de leurs 33 dernières rencontres au total contre les Reds (D9 L19). Liverpool a gagné 5-0 lors de ses deux derniers matchs de Premier League, battant Watford et Man Utd. Ils cherchent à devenir la quatrième équipe à remporter trois matchs de haut niveau consécutifs avec plus de 5 buts, après Aston Villa en 1899, Chelsea en 2010 et Manchester City en 2017. Liverpool est invaincu lors de ses 19 derniers matches de Premier League (W14 D5). Ils ont eu deux séries précédentes de plus de 20 matchs sans défaite en Premier League sous la direction de Jürgen Klopp (21 matchs entre mai et décembre 2018 et 44 matchs entre janvier 2019 et février 2020) et Klopp pourrait devenir le troisième manager à avoir trois tels court, après Sir Alex Ferguson (six) et Arsène Wenger (quatre). Brighton a concédé quatre buts pour la première fois en 43 matches de Premier League contre Man City la dernière fois, marquant autant de buts dans cette défaite 4-1 qu’ils en avaient eu en leurs sept derniers matches de championnat combinés.Liverpool a marqué 27 buts lors de ses neuf matches de Premier League cette saison, son meilleur total à ce stade d’une saison de haut niveau depuis 1987-88, lorsqu’ils en avaient marqué 28 et remporté le titre. .Mohamed Salah a été directement impliqué dans neuf buts lors de ses huit matchs de Premier League contre Brighton (5 buts, 4 passes décisives), n’ayant réussi à marquer ou à aider contre les Seagulls qu’à deux reprises (2-1 en novembre 2019, 0-1 en février dernier saison).Liverpool en avant Sadio Mané h comme jamais marqué lors de six rencontres de Premier League avec Brighton – les Seagulls sont la seule équipe qu’il a affrontée plus d’une fois dans la compétition sans jamais trouver le filet. Le triplé de Mohamed Salah à Old Trafford la semaine dernière a permis à Liverpool de marquer 10 buts en Premier League. après seulement neuf matchs cette saison, seul le troisième joueur à atteindre deux chiffres avant le 10e match d’une campagne de leur équipe après Les Ferdinand (Newcastle) en 1995-96 et Dominic Calvert-Lewin (Everton) la saison dernière. Alexis Mac Allister de Brighton a marqué deux buts lors de ses sept matches de Premier League cette saison, n’ayant marqué qu’une seule fois lors de ses 30 premières apparitions dans la compétition. Les trois buts de l’Argentine en Premier League ont été marqués en tant que remplaçant.