Salah déverse les applaudissements sur deux stars de Liverpool; révèle les pourparlers post-Man City

Le talisman de Liverpool Mohamed Salah s’est assuré de saluer deux coéquipiers pour leur rôle dans la démolition de Watford, et a révélé comment leur lent départ contre Manchester City a déclenché le résultat d’aujourd’hui.

Les Reds n’ont pas perdu de temps pour transformer le retour de Claudio Ranieri à la direction de la Premier League en un cauchemar. Frappant leur foulée dès le départ, Liverpool a rapidement pris le contrôle et n’a jamais faibli dans un 5-0 très convaincant.

Rappelant les années précédentes, tous les trois de Sadio Mane, Salah et Roberto Firmino étaient sur la feuille de match.

Salah a été ébloui et a dansé à travers la défense de Watford pour marquer un autre but de la saison après son merveilleux but en solo contre Manchester City la dernière fois.

S’adressant à BT Sport après le match, Salah s’est assuré de féliciter ses collègues attaquants après avoir initialement déclaré: « Je pense que nous ne voulions pas commencer comme le match contre City, nous avons donc parlé dans les vestiaires de bien commencer le match et c’est ce que nous avons fait .

« Tous les buts étaient très importants mais Bobby (Firmino) a fait un excellent travail en marquant un triplé, alors félicitations à lui et Sadio a également marqué un beau but. »

Interrogé sur son objectif en solo fascinant et sur sa place parmi ses meilleurs efforts, Salah a répondu : « Je ne l’ai pas encore regardé. Le dernier match (contre Man City) peut-être (c’était mieux). Je ne sais pas lequel était le meilleur.

«J’étais dans la boîte en train d’essayer de trouver quelqu’un ou de me marquer moi-même. Tout est dans l’équipe. c’est la chose la plus importante.

Salah atteint un but par match après un échantillon important de 10 matchs toutes compétitions confondues cette année.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était dans la meilleure forme de sa vie, l’attaquant égyptien a ajouté : « Je ne sais pas. Parfois, je n’ai pas la chance de marquer des buts mais j’essaie toujours à 100% d’aider l’équipe.

« Je suis confiant en ce moment, aider l’équipe à gagner des points, ce qui est le plus important. »

Liverpool et Sunderland parmi les meilleurs choix alors que les quatre meilleures ligues anglaises prennent forme

Ignorez Messi et Ronaldo, Salah est le meilleur en ce moment – ​​Klopp

Lorsqu’on lui a demandé si Salah était le meilleur du secteur en ce moment, Klopp a déclaré: « Sa performance a été énorme aujourd’hui.

« La passe pour le premier but était géniale et le deuxième but était spécial. Il est top. Nous le voyons tous. Qui est meilleur que lui ?

« Nous n’avons pas à parler de ce que Messi et Ronaldo ont fait pour le football mondial et leur domination. Mais en ce moment, il est le meilleur.

LIRE LA SUITE: Trois joueurs indispensables à Jurgen Klopp après que Liverpool ravage Watford