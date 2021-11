« Salah est le meilleur du monde »

04/11/21 à 18:58 CET

Fernando Torres, qui a assisté mercredi au match de l’Atlético de Madrid à Liverpool, a déclaré que Mohamed Salah est le meilleur joueur du monde.

« 100% », a répondu le Madrilène lorsqu’on lui a demandé si l’Egyptien était le meilleur du monde en ce moment. « Mais pas seulement cette année, les deux ou trois dernières saisons ont été incroyables« , a ajouté Torres, qui a également dirigé l’Atlético en Youth League avant de se rendre à Anfield.

« Quand un joueur est lié à des récompenses individuelles, c’est généralement parce qu’il remporte également des titres avec l’équipe, mais je pense qu’il a été l’un des deux ou trois meilleurs au monde au cours des cinq ou six dernières années. Sa régularité est spectaculaire », a-t-il déclaré. Torres s’adressant à Liverpool.

« Continuez à battre des records et à marquer des buts. Nous avons parlé quelque temps et je suis très heureux pour lui, car quand il est arrivé en Angleterre, c’était un peu compliqué. C’est un grand gars et un grand joueur et il le montre au monde. »