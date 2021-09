Salah et Miedema gardent 100, plus l’anniversaire d’un certain 179

in

Ian est rejoint par Musa Okwonga et Carl Anka de . pour parler de deux joueurs qui ont rejoint le 100 Club la semaine dernière. En premier, Mo Salah de Liverpool, qui l’a fait après avoir ouvert le score contre Leeds dimanche (03:21). Ils discutent également d’un autre finisseur mortel, alors que Vivianne Miedema d’Arsenal a atteint 100 buts la semaine dernière, augmentant son total le week-end dans le Barclays WSL (18:43). Il y a un aperçu rapide des autres matchs de la WSL et un clin d’œil au tirage au sort de la Ligue des champions féminine, avant de conclure avec un certain Ian Wright battant le record du meilleur buteur d’Arsenal il y a 24 ans cette semaine, avec un appel impromptu à la personne qui a apporté lui au nord de Londres (34:22).

Hôte : Ian Wright

Invités : Musa Okwonga et Carl Anka

Producteurs : Ryan Hunn et Roscoe Bowman

