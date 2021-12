Salah frappe deux fois alors que Liverpool accroît la pression de Benitez en battant Everton

Liverpool a mis plus de pression sur son ancien manager Rafael Benitez à Everton après que Mohamed Salah ait marqué deux fois lors d’une victoire 4-1 dans le derby du Merseyside.

Salah a trouvé le fond du filet dans les deux mi-temps, ses buts pris en sandwich entre les frappes de Jordan Henderson et Diogo Jota. Everton n’a pu répondre qu’une seule fois, via Demarai Gray. Leurs rivaux étaient les meilleurs et méritaient les trois points.

En les obtenant, ils ont ajouté un examen plus approfondi à Benitez dans le hotseat d’Everton après avoir perdu son premier derby de l’autre côté de la division du Merseyside.

Everton a changé deux membres de sa formation de départ par rapport au onze qui a affronté Brentford dimanche. Richarlison et Gray sont venus remplacer Alex Iwobi et Anthony Gordon.

Liverpool n’a fait qu’un seul changement par rapport à son alignement contre Southampton ce week-end. Joel Matip a remplacé Ibrahima Konate au poste d’arrière central.

C’est Matip qui a eu la première chance du match après que Liverpool a remporté un corner tôt. Cependant, sa tête de la livraison de Trent Alexander-Arnold est passée à côté.

Liverpool s’est rapproché à nouveau quelques instants plus tard lorsque Salah a reçu un centre de Jota. En s’étirant, cependant, il a raté la cible à quelques mètres.

Avec 10 minutes pas encore au compteur, il y avait une troisième grande chance pour Liverpool lorsque Jordan Pickford a bien fait de repousser Salah.

Henderson donne la tête à Liverpool

L’équipe de Jurgen Klopp se dirigeait clairement vers une percée et cela s’est produit à la neuvième minute, lorsque Henderson les a mis en avant.

Andy Robertson a retiré le ballon de la ligne d’attente, passant à son capitaine au bord de la surface. Henderson l’a frappé pour la première fois avec son pied gauche, le guidant dans le coin inférieur.

UNE BEAUTÉ DE HENDERSON ! ?? Liverpool sort de l’impasse dans le derby du Merseyside !#PLonPrime #EVELIV pic.twitter.com/jqZgUWpu7E – Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 1er décembre 2021

Les choses risquaient déjà de s’effondrer pour Everton et cela s’est aggravé lorsque Salah a porté le score à 2-0 à la 19e minute.

Cette fois, Henderson est devenu fournisseur, mettant en place le talisman égyptien. Courant au but du côté droit, Salah a habilement placé le ballon au-delà de la portée de Pickford et dans le coin inférieur opposé.

Cela a permis d’établir un record anglais de Liverpool marquant deux buts ou plus lors de ses 18 derniers matches toutes compétitions confondues.

Avec la façon dont les choses se passaient, il semblait que le match de mercredi allait finir dans la partie « ou plus » de cette catégorie. Il était près de trois heures lorsque Michael Keane a failli dévier le ballon dans son propre but.

Everton a riposté avant la pause

Mais alors que le mécontentement commençait à se manifester dans les tribunes de Goodison Park, ce sont en fait les hôtes qui ont marqué ensuite. À la 38e minute, Gray a été joué par Richarlison, contrôlant le ballon alors qu’il se dirigeait vers le but et dépassant Alisson.

Gray donne vie à la foule d’Everton ! Une touche et une finition brillantes du Toffee 👏 #PLonPrime #EVELIV pic.twitter.com/UFOc7GIboP – Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 1er décembre 2021

Everton a quand même dû résister à une certaine pression avant la pause. Ben Godfrey a dégagé la ligne pour refuser Sadio Mane.

À la mi-temps, le score était de 2-1 pour Liverpool et l’intensité était digne d’un derby du Merseyside. Quatre joueurs d’Everton et un homme de Liverpool étaient déjà sur des cartons jaunes.

Il y a eu des occasions précoces pour les deux équipes en seconde période. Pour Everton, la tête d’Abdoulaye Doucoure était un arrêt confortable pour Alisson. À l’autre bout, Godfrey a été appelé à l’action pour contrecarrer à nouveau Mane avec un gros bloc.

Cela devenait plus compétitif, sinon tout à fait au même rythme, donc le prochain objectif semblait être crucial.

Liverpool a essayé de s’assurer de l’obtenir lorsque Thiago Alcantara a décoché un effort large après un coup franc de Virgil van Dijk frappant le mur. Leur décompte est resté à deux, cependant.

Salah obtient un troisième à Liverpool

Leur troisième but est finalement survenu à la 64e minute lorsque Salah a inscrit son deuxième de la soirée.

MO SALAH PUNIT ENCORE EVERTON 🔴 L’erreur de Seamus Coleman permet à l’Egyptien de passer et de rentrer à la maison ! #PLonPrime #EVELIV pic.twitter.com/Bfj5UuWgIa – Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 1er décembre 2021

Profitant d’une erreur de Seamus Coleman, qui n’a pas réussi à contrôler le ballon, Salah a couru au rythme de la ligne médiane avant de rentrer à la maison pour porter le score à 3-1.

Liverpool a cherché à renforcer son avance plutôt que de s’asseoir et de le protéger. Jota a dirigé le ballon après un corner, par exemple.

L’attaquant portugais a lui-même inscrit un but à la 79e minute. Apportant habilement le ballon sous son contrôle, il s’est retourné et a tiré sous un angle serré. Le ballon a dépassé Pickford pour en faire quatre.

À ce stade, des chants ironiques venaient de l’autre côté de leur ancien patron Benitez, qui semble maintenant être dans une position périlleuse quelques mois seulement après sa nomination controversée à Everton.

Les Toffees sont maintenant sans victoire en huit matchs. La situation est tout à fait à l’opposé de celle de leurs rivaux, qui suivent le rythme des autres prétendants au titre.

