Salah laisse entendre pourquoi l’avenir de Liverpool lui échappe en tant que prétendants nommés

Mohamed Salah a envoyé un rappel opportun à Liverpool au sujet de sa situation contractuelle tout en faisant référence aux liens de transfert avec Barcelone.

Salah est l’un des joueurs les plus importants de Liverpool et a de bonnes raisons d’être l’un des joueurs les plus en forme au monde à l’heure actuelle. Mais il reste à voir pendant combien de temps Liverpool pourra profiter de ses talents.

L’ailier égyptien est un joueur hors pair pour l’équipe de Jurgen Klopp depuis son transfert en 2017 de la Roma. À ce jour, il compte 144 buts à son actif pour le club.

Cependant, son contrat expire en 2023, ce qui préoccupe actuellement Liverpool. Ils savent qu’ils devraient investir massivement dans son salaire pour renouveler son contrat. Mais sinon, ils risquent de le perdre pour un chiffre qui ne refléterait pas sa vraie valeur l’année prochaine.

Salah a réitéré son engagement envers le club, mais des liens avec un déménagement ailleurs sont restés en arrière-plan.

Par exemple, il y a eu rumeurs d’intérêt pour Salah de Barcelone – qui ont maintenant suscité une réponse de l’homme lui-même.

« J’ai lu ce qui a été dit sur l’intérêt de Xavi à me signer », a déclaré Salah à MBC en Egypte.

« C’est quelque chose qui me rend heureux qu’une équipe comme Barcelone s’intéresse à moi, mais je suis heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera à l’avenir.

« Pour le moment, je préfère rester en Premier League car c’est la ligue la plus forte du monde. »

Salah déclare que les problèmes de Liverpool doivent être résolus

La préférence de Salah est devenue encore plus claire lorsqu’il a rappelé à Liverpool qu’il était impatient de rester. Cependant, la balle est dans le camp du club sur son renouvellement.

Le joueur de 29 ans a également confirmé que sa décision concernant son avenir ne serait pas uniquement motivée par des facteurs financiers.

« Je l’ai dit plusieurs fois, si la décision m’appartient, je veux rester à Liverpool », a-t-il déclaré. «Mais la décision est entre les mains de la direction et ils doivent résoudre ce problème.

« Il n’y a pas de problème mais nous devons parvenir à un accord pour le contrat. C’est à eux.

«Votre valeur financière montre à quel point le club vous apprécie et qu’il est prêt à tout pour que vous restiez, mais la décision elle-même n’est pas basée uniquement sur ces questions financières.

« Il y a des choses comme l’ambition de l’équipe et de l’entraîneur et ce qu’il veut faire avec l’équipe et les joueurs qu’il veut. Ce sont tous des points importants lors de la prise de décision.

LIRE LA SUITE: Un redoutable attaquant a dit que le changement de Liverpool ne peut fonctionner qu’à une seule condition